Vyrobte si snadno originální květináče, které se stanou ozdobou domu i zahrady

„Každá žena zjara pláče, že chce nové květináče.“ Tenhle pochybný veršík nás napadl při zdobení obalů na rostliny, ale víte co? Vždyť on má nakonec pravdu, tak hurá do toho.

Květináčů jsou mraky, ale přesto člověk občas nevidí to, co přesně by chtěl. A navíc jsou v obchodech někdy nepochopitelně drahé, co si budeme povídat. Vyrobit si modely podle svého vkusu je přitom tak lehké! Stačí si říct, co by se vám líbilo a jak velký květináč potřebujete, a pak už si jenom vybrat vhodnou výtvarnou techniku.

S nápisem

Můžete vybrat svůj oblíbený citát nebo si něco sami vymyslet Zdroj: Petr Karšulín

Můžete vybrat svůj oblíbený citát nebo si něco sami vymyslet.

terakotový květináč • bílá křídová barva • tužka • permanentní fixa • papírová malířská páska

Horní okraj květináče oblepte papírovou páskou, abyste ho zachovali v původní barvě, a pak natřete celý spodek nabílo. Po zaschnutí pásku opatrně strhněte. Tužkou si na plochu naznačte text a obtáhněte ho fixou. Celý květináč potom ještě dozdobte jemnými a jednoduchými ornamenty.

Z plechovek a modelovací hmoty

Nejsložitější pomůcka, kterou budete potřebovat, je příborový nůž. Jinak stačí květináčky od bonsají nebo malé plechovky, modelovací hmota schnoucí na vzduchu, akrylové barvy a štětce.

Zdroj: Petr Karšulín

Zdobené lakem na nehty

Touhle metodou vznikne nečekaně hezké mramorování.

Těžko říct, jestli rostlinám záleží na tom, jaký mají květináč. Zdroj: Petr Karšulín

keramický květináč • velká mísa • vlažná voda • lak na nehty

Širokou mísu naplňte vodou a na její povrch nalijte po malých částech lak na nehty, můžete kombinovat i různé barvy. Květináč nebo podmisku ponořte pod film, který se z laku na hladině vytvoří. Film na ně jakoby naberte a případně hned lehce prsty upravte. Potom stačí nechat lak pořádně na vzduchu zaschnout.

Pokojovky na jaře

Mají drobné požadavky, aby vám zase hezky pookřály a zazelenaly se.

1. Častěji zalévat. Možná ne všechny, ale většina rostlin na jaře začne víc pít. Neřešte to tím, že jim nalijete plné misky, ale spíš častější kontrolou, jak jsou na tom.

2. Odnést ze slunce. Nastudujte si, které rostliny vydrží přímé slunce, a ty ostatní dejte někam jinam. V zimě jim možná poloha na parapetu vyhovovala, ale teď by se mohly spálit.

3. Prostříhat. Když rostlině ulevíte od starých zhnědlých listů a stonků, nebude jenom líp vypadat, ale také lépe růst. Také jí listy očistěte od prachu, ale se sprchou počkejte, až bude opravdu teplo, třeba do dubna.

Kdy chce rostlina přesadit?

Když kořeny vyplňují celý květináč, nebo dokonce rostou i z drenážních otvorů, chce to určitě větší.

Zdroj: Kreativ, youtu.be/iTgfNZXjpzc

