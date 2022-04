Zdobení vajec pěnou na holení. Budete mít nejkrásnější vejce v okolí!

K Velikonocům neodmyslitelně patří nejen pomlázka, ale také nabarvená či jinak nazdobená vajíčka neboli kraslice. Na jejich přípravě si mnozí dávají skutečně záležet a nad zdobením stráví klidně i dlouhé hodiny. Krásných kraslic ale docílíte i mnohem snáze, a to během pár vteřin. Zkoušeli jste už vajíčka zdobit s pomocí pěny na holení?

Zdroje: zabav-deti.cz, hobby.instory.cz, abecedazahrady.dama.cz

Barvení vajíček na Velikonoce je oblíbenou činností dětí i dospělých. Existuje mnoho metod, jak kraslice vytvořit. Někdo každoročně vsází na klasické a zcela jednoduché barvení vajíček ve vodě s obsahem potravinářského barviva, jiní dávají přednost barvení vajíček v cibuli anebo si vyhrají s rozpuštěným voskem a na skořápky kreslí nejrůznější ornamenty. Většinou platí, že kdo si dá s výrobou kraslic více práce, ten je bude mít hezčí. Není tomu tak ale ve všech případech. Když si totiž k barvení vajíček vezmete na pomoc pěnu na holení, získáte naprosto originálně obarvená vajíčka s motivem například vesmíru anebo duhy. Koledníci z nich zaručeně budou u vytržení!

Pěna na holení na skořápce vytvoří krásné obrazce. Zdroj: Shutterstock

Barvení vajíček pěnou na holení

Klasické způsoby, jak barvit velikonoční vajíčka, už mnohé omrzely. Není proto divu, že spousta lidí hledá nové postupy, díky kterým by jejich odměny pro koledníky mohly vypadat zase trochu jinak a lépe. Není nic jednoduššího než použít pěnu na holení. Nejenže je práce velmi snadná a jde rychle od ruky, ale vajíčka mají naprosto atypický vzhled. Pěna v kombinaci s potravinářským barvivem jim totiž dá mramorovaný vzor.

Dejte pozor, abyste namísto pěny na holení omylem nepoužili gel. S tím by totiž zdobení nefungovalo.

Budete potřebovat:

pěnu na holení (v obchodě klidně vezměte tu nejlevnější)

vajíčka uvařená natvrdo

gelové potravinářské barvivo

gumové rukavice

menší plech nebo zapékací mísu

špejle či párátka

Postup:

Do menšího pekáčku nebo zapékací mísy nastříkáme na dno pěnu na holení tak, aby nám vznikla asi 2 centimetry silná vrstva. Na pěnu pak nerovnoměrně nakapeme potravinářské barvivo dle libosti a špejlí jej lehce rozmícháme. Pak už stačí jen vajíčka vzít a položit je do připravené pěny. Na ruce si ještě předtím pro jistotu nasadíme rukavice. Vajíčka pak pomalu pootáčíme v pěně, aby byla ze všech stran dobře obalená. Nakonec je položíme například na kus kartonu a počkáme asi 15 minut. Pak můžeme pěnu lehkým poťukáváním kuchyňskou utěrkou nebo kapesníkem odstranit. Pěnu zběsile neutírejte, vzor, který na vejci vznikl, by se totiž mohl rozmazat.

Můžete zkoušet různé barevné varianty. Zdroj: Shutterstock

Fantazii se meze nekladou

S pěnou na holení a potravinářským barvivem můžete vytvořit skutečně nádherné obrazce. Když smícháte například černou, modrou, bílou a fialovou barvu, na vejci vznikne skoro až galaktický vzor. Smícháním červené, žluté, zelené a modré zase docílíte motivu duhy. Zkuste ale sami zaexperimentovat a použijte ty barvy, které máte nejraději. Při dodržení správného postupu budou vaše kraslice naprosto ukázkové.