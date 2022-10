Zdravotní slabiny podle horoskopu: Tyto věci si hlídejte, aby vám neublížily

Hledáte vodítko k vašim zdravotním potížím? Možná ho najdete ve hvězdách. Podívejte se, jaké oblasti těla jsou spojeny s vaším znamením zvěrokruhu. Posuďte sami, zda najdete odpověď na vaše problémy.

Beran (21.3. - 20.4.)

Citlivá místa: hlava, tvář, mozek

Lidé zrození v Beranu mají rádi nejrůznější akční výzvy a vzrušení, to může způsobit fyzický a duševní stres, který může vést k bolestem hlavy, migréně nebo dokonce mrtvici. Přestože jsou Berani náchylní ke stresu, neustále potřebují nějakou stimulaci, aby nepropadli depresím. Jste muž Beran a máte pleš? Nesvádějte to na geny, mohou za to zcela jistě hvězdy.

Býk (21.4. - 21.5.)

Citlivá místa: krk, uši, hrdlo

Znamení Býka je náchylné k nachlazením, bolestem v krku a uší. Vzhledem k tomu, že toto znamení klade důraz na hrdlo, je mnoho Býků skvělými zpěváky a hudebníky. Přibíráte na váze a jste unavení? Nechte si zkontrolovat činnost štítné žlázy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Citlivá místa: plíce, ramena, paže, ruce

Sužuje je senná i obyčejná rýma a kašel, proto trpí častými problémy s dýcháním. Pomáhají si pak pažemi a kvůli tomu mohou trpět i bolestmi v těchto oblastech. Zlé dvojče čilých Blíženců je nervózní a negativní, může se u nich objevit i úzkostná porucha, nespavost a vyčerpání organismu.

Blíženci by si měli dát pozor na potíže s dýcháním. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Citlivá místa: prsa, hrudník, žaludek

Deprese je častým trápením citlivých Raků, proto aby se utěšili, přejídají se a často bojují s obezitou. Je to začarovaný kruh. Raci jsou bohužel také náchylní k zažívacím potížím, které se přejídáním ještě prohlubují.

Lev (23.7. - 22.8.)

Citlivá místa: srdce, záda, páteř, krev

Lidé narození ve Lvu by si měli dát pozor na nemoci srdce. Vysoký krevní tlak, ucpané tepny a nepravidelný srdeční tep jsou rizika, která Lvům hrozí. Pokud jste Lev, zkroťte svoji rozzuřenost a zkuste meditovat, vašemu srdci to jen prospěje.

Panna (23.8. - 22.9.)

Citlivá místa: břicho, střeva

Panny bojují se svou váhou, ať už je to váha příliš vysoká, anebo naopak nízká. Poruchy příjmu potravy jsou u Panny běžné, stejně jako žaludeční onemocnění, například vředy a syndrom dráždivého tračníku.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Citlivá místa: střeva, ledviny, kůže

Zrozence ve Vahách sužují trávicí problémy, trpí častými průjmy i zácpou. Váhy by rozhodně měli dbát na to, jak se stravují. Zažívací potíže se pak projevují na pokožce, výjimkou nejsou ekzémy a různé alergie. Pozor i na špatnou činnost ledvin.

Váhy trápí problémy se zažíváním. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Citlivá místa: močový měchýř, konečník, genitálie, vaječníky, varlata

Štíři by si měli dát pozor na výkyvy pohlavních hormonů, někdy mohou mít tak extrémní hladiny, že buď vedou k absolutní nechuti v intimním životě nebo přesně naopak. Pokud Štíři trpí tím druhým případem, měli by si dát pozor na pohlavně přenosné choroby a infekce urogenitálního traktu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Citlivá místa: boky, stehna, sedací nervy, zrak

Neklidným Střelcům, kteří milují dobrodružství, hrozí menší či větší nehody a zranění, zejména v oblasti boků a stehen. Pozor by si měli dát také nejen na poranění očí, ale i na nemoci, které jim hrozí. Kontrolu u lékaře by neměli odkládat, může odhalit skryté onemocnění zraku.

Střelci by měli pečovat o svůj zrak. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Citlivá místa: kosti, kolena, zuby, kůže, klouby

Lidé narození v Kozorohu mohou trpět v dospělosti bolestmi kloubů, zejména kolen. Proto by na tyto potíže měli myslet už v mládí a dostatečně cvičit, posilovat svaly a protahovat celé tělo. I když mají silné kosti, mohou právě v pokročilém věku trpět zlomeninami. A pozor na vysoké podpatky, ty Kozorohům v jejich klopýtání po skalách a výstupech rozhodně nesvědčí.

Kozorozi trpí bolestmi a zraněními kloubů. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Citlivá místa: bérce, kotníky, krevní oběh

Zrozenci ve Vodnáři bývají okouzlující svými ladnými pohyby a chůzí, nebo právě naopak mohou být děsně nemotorní. Pozor na slabé kotníky, bolestivé bérce i potíže s karpálními tunely. Trpí hodně i na potíže s krevním oběhem, které se projevují křečovými žilami.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Citlivá místa: nervový systém, chodidla



Citlivé Ryby trpí častými nemocemi, protože mají slabý imunitní systém. Tito jedinci by měli být opatrní i na svá chodidla, hrozí kuří oka, bradavice, ale také vbočené palce a další ortopedické potíže.

Pozor. Své zdravotní potíže nepodceňujte a vyhledejte svého lékaře.

Zdroje: www.healthline.com, www.bustle.com