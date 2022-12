Velký zdravotní horoskop na rok 2023: S čím bude bojovat právě vaše znamení?

Nový rok je za dveřmi a vy jste jistě zvědaví, jaký pro vás bude, co se zdraví týče. Vždyť ne nadarmo se říká, že zdraví je to nejdůležitější, co na světě máme. Pojďte se tedy podívat, na co byste si měli dát v roce 2023 pozor, aby vám tělo nevyhlásilo válku.

Jaký pro vás bude rok 2023, co se týká zdraví? Možná zažijete klid, možná se konečně dostanete z vleklé nemoci, která vás už nějaký ten čas trápí, anebo se naopak budete muset potýkat s neduhy, které vás na nějaký čas vyřadí z provozu. Náš horoskop vám prozradí, co může očekávat právě vaše znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mohou být úplně v klidu, protože se pro ně nic moc nezmění. Zůstanou na tom stejně jako v letošním roce. Pokud je tedy nic netrápí, nemělo by ani nic začít. Pokud už si s nějakou nemocí zažívají své, budiž jim útěchou, že se to v příštím roce nezhorší. Berani by si měli dát pozor hlavně na průdušky, ty mají nejslabší z celého těla.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi budou mít v roce 2023 problémy s ledvinami a močovým ústrojím, proto by se měli na prevenci zaměřit už teď. Důležité je pro ně neprochladnout a dodržovat pitný režim. Když se jim totiž už jednou zánět močového měchýře spustí, drží se jich pěkně dlouho a nemohou se ho zbavit. Také pozor na stresy a nedostatek tekutin, abyste si nezadělali i na ledvinový kamínek.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelce potrápí problémy se zády. Ne nadarmo jim babička v dětství říkala, ať nosí košilku, že jim táhne na záda a jednou, že si na její slova vzpomenou. A je to tady! Záda se hlásí o slovo. Noste tedy delší svetry, mějte záda neustále v teple. Také cvičte, protahujte se a nenoste nic těžkého, jinak se vám to ve stáří vymstí ještě mnohem hůře než teď.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by se měli zaměřit na sport a zdravou stravu, protože jejich nadváha by se v příštím roce mohla ještě zvýšit a to už by bylo opravdu nežádoucí. Každý den dvacet minut chůze, hodně zeleniny a vody a sami uvidíte, že za pár měsíců se budete cítit mnohem lépe. Stačí jen dodržovat určitý režim a vydržet.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by mohly mít v roce 2023 problémy s pihami, které by se mohly změnit v rakovinu. Raději si tedy zajděte nechat zkontrolovat všechna znaménka na kůži, ať máte jistotu nebo ať je vaše podezřelá piha odhalena včas a vy si nezaděláte na vleklé a nepříjemné problémy.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by si měli dát v příštím roce pozor na své zuby, protože by nejen mohli dostat přes pusu a o pár z nich přijít, ale také jim hrozí velký zánět i paradentóza, což by se jim mohlo vymstít a jejich peněženku by následná ošetření u zubaře bolela zcela jistě. Choďte pravidelně k zubaři, na dentální hygienu a nezapomínejte ani na domácí péči. Mezizubní kartáčky umí zázraky.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si užijí své se srdíčkem. Bude se jim zle dýchat a přijde se na to, že jim srdce nefunguje tak, jak má. Nebojte, přijde se na to včas a vše se pomocí medikace upraví. Jen období vyšetření, návštěv lékařů a testů bude stresující. Vydržte a uleví se vám, nebojte, vše dobře dopadne.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou zatížené na klouby, což se v příštím roce opět potvrdí. Jejich kloubní aparát jim vypoví službu a s největší pravděpodobností skončí v nemocnici. Není nic snazšího začít už teď užívat kolagen, abyste svým kloubům ulevili a vyhnuli se nepříjemným lékařským zákrokům.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři by si měli dát celkově pohov, makají od rána do večera a jejich tělo začíná říkat stop. Jejich předsevzetím by tedy mělo být to, že odjedou někam na dovolenou, wellness nebo chatu, kde budou jen relaxovat. Mohlo by u nich dojít k vyčerpání organismu a Vodnáři by mohli skončit v nemocnici na kapačkách.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci budou mít v příštím roce velké problémy se žaludkem a slinivkou. Je to především kvůli životu, jaký vedou. Nezdravě jí, kouří, pijí alkohol a nemají pohyb. Tělo jim to v příštím roce dá dostatečně najevo, a pokud ho nebudou poslouchat, mohli by si zadělat na vážné zdravotní problémy.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se musí začít starat o své oči, jinak by je mohla do budoucna čekat operace. Neustálé koukání do monitoru jim nedělá dobře a sami Štíři vidí, že jejich zrak už není to, co býval. Nechávejte své oči pravidelně odpočívat, používejte kapky pro citlivé a unavené oči a v neposlední řadě je nezatěžujte žádnými nánosy řasenky a podobně.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Říká se, to nejlepší na konec a v případě Ryb je to skutečně pravda. Už dlouhou dobu se potýkají s vážnými zdravotními problémy a horoskop říká, že rok 2023 by měl být v tomto směru úspěšný a pozitivní. Jejich blízcí, ale i oni by si tak mohli na chvíli konečně oddechnout a začít se zase těšit z maličkostí. Po těch útrapách, kterými si Ryby prošly, si klidný a pěkný rok zaslouží.