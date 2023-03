Znamení zvěrokruhu: Velký žebříček od nejupřímnějších až po ty největší lháře

Nikdo nemůže být upřímný čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu, nicméně existuje žebříček znamení zvěrokruhu od těch nejupřímnějších po ty největší lháře. A pozor, v horoskopu je to jinak u žen a u mužů!

Žena Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Žena Kozoroh je velmi otevřená a nikdy nechce s nikým manipulovat pro pouhé dosažení svých vlastních cílů. Její pravidlo zní: Konejte dobro pro druhé a vrátí se vám to.

Žena Rak (22.6. - 22.7.)

Žena Rak je velmi všestranná a vždy ukazuje stejnou tvář v nejrůznějších kontextech. Je upřímná a silná a na mnoho problémů má vždy jasný názor.

Žena Býk (21.4. - 21.5.)

Žena Býk bojuje se lží za každou cenu, ví, co znamená být věrný, a nerada zbytečně lže.

Ženy v Kozorohu, Raku i Býku patří mezi nejupřímnější. Zdroj: Profimedia

Muž Býk (21.4. - 21.5.)

Muž Býk rád staví na pevných a nepříliš vratkých základech, a proto ví, že každý vztah se rodí na pravdě a důvěře. Je to pravdomluvný a ideální člověk, se kterým by se dal navázat stabilní vztah.

Žena Panna (23.8. - 22.9.)

Žena Panna se vždy velmi soustředí na své vlastní pravdy, její charakter a silná stránka nenechávají žádný prostor pro pochybnosti.

Muž Panna (23.8. - 22.9.)

Prokazuje vlastnosti velmi podobné vlastnostem ženy v Panně, oba potřebují mít věrný a upřímný vztah s ostatními. Jeho pravda a upřímnost mohou být někdy až kruté.

Žena Štír (24.10. - 22.11.)

Pojem lež u ženy Štíra neexistuje. Navíc nerozumí a vždy se rozčiluje, když se k ní ostatní chovají nekorektně a nečestně.

Muž Štír (24.10. - 22.11.)

U muže Štíra je to podobné jako u jeho ženského protějšku. Silně hledá pravdu a všude vidí zlo. Vždy považujte upřímnost za to nejlepší, co člověk může mít, stejně jako podporu míru a soužití mezi lidmi.

Muž i žena ve Štíru znají jen pravdu. Zdroj: Profimedia

Žena Střelec (23.11. - 21.12.)

Žít pro lež by bylo pro ženu tohoto znamení zneuctěním, upřímnost je klíčem k vítězství všeho a k přežití ve světě velké lži.

Muž Střelec (23.11. - 21.12.)

Je strážcem pravdy a je ochotný se za ni i bít. Kdokoli lže, nemá v blízkosti muže Střelce co dělat.

Žena Ryby (21.2. - 20.3.)

Žena Ryba je první, kdo vždy a v každém případě říká, co si myslí, také proto, že pravda je pro ni vždy na prvním místě.

Muž Ryby (21.2. - 20.3.)

Muž Ryby vždy vidí pravdu všude, je to pro něj něco přirozeného. Je to něco normálního, absolutně pozitivního a díky tomu je schopen dělat věci, o kterých se ostatním ani nesní.

Žena Beran (21.3. - 20.4.)

Pokud jde o ženu Berana, lze mluvit více o simulaci než o lži. Skutečně bude mít ze strachu tendenci skrývat a popírat své city, nechce být v očích ostatních zranitelná.

Muž Beran (21.3. - 20.4.)

Stejně jako žena Beran má tendenci své pocity maskovat. Obává se posměchu, odsouzení, a tak raději předstírá.

Žena Blíženec (22.5. - 21.6.)

Nepolapitelná a nestálá. Žena Blíženec není zrovna lhářka, ale ráda využívá lidi kolem sebe ve svůj prospěch. Občas tak zamlčí pravdu.

Žena v Blíženci je tak trochu mrcha. Zdroj: Profimedia

Muž Blíženec (22.5. - 21.6.)

Na rozdíl od žen Blíženců bývají drsnější a větší podvodníci. Neustále lžou svým partnerům, dokud nepotkají tu pravou, do které se navždy zamilují.

Muž Rak (22.6. - 22.7.)

Je tak podezřívavý, že to hraničí s paranoiou. Má tendenci lhát, aby se ochránil, je velmi citlivý a často má tendenci manipulovat s ostatními.

Žena Lev (23.7. - 22.8.)

Žena ve Lvu je vždy zaměřena na sebe a bezostyšně lže, aby dosáhla svých vztahových a profesních cílů.

Muž Lev (23.7. - 22.8.)

Muž Lev je vždy přemožen svým alter egem a aby dosáhl svých cílů, stejně jako jeho ženský protějšek, má tendenci hodně, opravdu hodně lhát.

Žena Váhy (23.9. - 23.10.)

Žena ve Vahách vyrovnává svou mysl tak, aby upřednostňovala pouze sebe, ale činí tak s velkou diskrétností. Nevyhne se však tomu, že musí lhát jako když tiskne.

Muž Váhy (23.9. - 23.10.)

Muž Váhy je sériový lhář, má tisíc tajemství a tisíc temných bodů, které schovává ve svém srdci a duši a nikdy nechce, aby vyšly najevo.

Muž ve Vahách lže neustále. Zdroj: Profimedia

Muž Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Když jde o lhaní, má vždy navrch. Je to absolutně dokonalý lhář a málokdo jeho masku prokoukne.

Žena Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ráda lže a tato vlastnost je součástí její lidské přirozenosti, necítí to a nevidí to jako neřest.

Muž Vodnář (21.1. - 20.2.)

Toto znamení si myslí, že lže ze správných důvodů. Lže bez ohledu na důsledky, které by to mohlo přinést ostatním.

