Žebříček čistotnosti dle znamení: Od uklízecích maniaků až po totální bordeláře

I když bychom všichni rádi řekli, že jsme pořádní, víme, že tomu tak vždy není. Naše úklidové návyky nemusí přímo odrážet to, jací jsme lidé, ale může být zajímavé vědět, jak jsme na tom ve srovnání s lidmi kolem nás. Svou roli v čistotnosti rozhodně hraje astrologie a znamení zvěrokruhu, ve kterém jsme se narodili.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nejste jen čistotní, jste úplní šílenci čistotnosti. Uklízíte, drhnete, smejčíte, desinfikujete. Vše musí být u vás doma naprosto perfektně hygienicky čisté. V testu bílých rukavic byste obstáli na jedničku. Máte rádi, když je vše uspořádané, na svém místě a naprosto perfektní. Jen tak se cítíte dobře.

Býk (21.4. - 21.5.)

Máte rádi pěkný vzhled a váš domov není jiný. Vynakládáte velké úsilí, abyste vy i váš domov vypadali dobře. Nemůžete se uvolnit, když je kolem vás nepořádek. Dbáte na to, aby vše vypadalo hezky a uklizeně, i kdybyste měli uklízením trávit většinu dne.

Panna a Býk patří mezi nečistotnější znamení. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jste oddaní a tvrdě pracující ve všem, co děláte, a to se nemění, ani pokud jde o váš domácí život. I když možná neupřednostňujete domácí práce před zaměstnáním, stále máte silnou touhu udržet věci uspořádané a na svém místě, protože odmítáte dovolit, aby cokoli, co máte pod kontrolou, zůstalo v chaosu.

Štír (24.10. - 22.11.)

Rádi se držíte v ústraní, někdy působíte chaoticky, ale co se týče čistoty, je pro vás velmi důležitá. Líbí se vám prostor, ve kterém žijete, protože je to vaše útočiště před zbytkem světa. Možná budete trochu více investovat do své osobní hygieny než do své domácnosti, ale to nic nemění na skutečnosti, že většinu času zůstane váš domov v poměrně uklizeném a čistém stavu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jde vám především o pohodlí, ale nejen o vaše vlastní. Chcete, aby se lidé, kteří přijdou do vašeho domova, také cítili pohodlně. I když máte dny, kdy raději sedíte a relaxujete, než abyste čistili každý povrch, obvykle svůj domov udržujete celkem v pořádku.

Když už není zbytí, Rak i Býk se pustí do úklidu. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Nebudete nutně upřednostňovat domácí práce před chozením ven s přáteli, protože život je krátký a vy ho chcete zažít co nejlépe. Někdy však máte tendenci být trochu neklidní, zvláště když jen sedíte doma. Celkově je váš domov v docela dobrém stavu, někdy se ale stane, že nestíháte uklízet a nahromadí se vám nepořádek. Díky vaší rychlosti a energii ho však dokážete poměrně rychle uklidit.

Lev (23.7. - 22.8.)

Rádi uděláte dobrý dojem, ale obvykle to necháváte na své vlastní osobnosti. Nejste v žádném případě někdo, kdo žije ve špíně, ale váš domov je s největší pravděpodobností přeplněný a trochu neuspořádaný. Váš život má tendenci být tak rychlý (chcete stále něco dělat nebo někoho vidět), že ujistit se, že je doma vše v pořádku, není vždy vaší nejvyšší prioritou. Máte reprezentativní domov a lze jej snadno uklidit bez větších potíží, ale musíte si na to udělat čas. A to se vám často vůbec nechce.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Máte hlavu plnou myšlenek, takže často zapomínáte postarat se o domácnost. Pokud se máte rozhodnout pracovat na svém novém nápadu, anebo uklidit, vyhraje to první. Tu a tam máte energii na větší úklid, ale nepořádek vás nijak nestresuje, a tak necháváte věci být tam, kde zrovna jsou.

Vodnář toho moc nenaklidí a hned je unavený. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Vždy máte dobré úmysly, že konečně uklidíte, anebo se zbavíte té hory špinavého prádla, jenže pak vám někdo zavolá nebo přijde upozornění, které si musíte hned přečíst. Než se nadějete, uplynul další den a nepořádek se vůbec nezměnil, ba co víc je ještě větší, než předtím. Život nabízí prostě příliš mnoho rozptýlení a je pravděpodobné, že vaše pozornost bude upřena jinam.

Blížence rozptylují jiné věci, než úklid. Když už se to nedá vydržet, donutí se k úklidu. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Může se vám zdát trochu zvláštní, když vás vidíme až na konci tohoto seznamu, ale je to tak. Je známo, že jste přitahováni ke krásným věcem, ale to neznamená, že neustále udržujete vše ve špičkové čistotě. Nepochybně se rádi hýčkáte, ale nejste ve velkém stresu, aby bylo vše kolem vás čisté. Uklízíte jen, když čekáte hosty, protože je pro vás důležité, co si o vás ostatní myslí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Vždy se snažíte, aby věci byly pohodlné a uvolněné, takže není překvapením, že tento způsob myšlení platí i pro vaše úklidové návyky. Nevadí vám, že jsou věci neuspořádané nebo všude kolem, protože to ve vás nevyvolává žádný stres a chaos se vám líbí. Raději si vezmete knihu nebo koukáte na televizi, než abyste uklízeli.

Střelci často přestřelí a doma mají pěkný svinčík. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Myslíte si, že určité věci v životě jsou neuvěřitelně důležité, jako jsou nezávislost, dobrodružství, štěstí a humor. Čistý domov mezi ně rozhodně nepatří. Obvykle jste tak zaneprázdněni plánováním dalšího dobrodružství, že jste stejně zřídka doma. Říkáte si, proč čistit něco, co se později zase znovu zašpiní.



Zdroje: www.thespruce.com, timesofindia.indiatimes.com