Ženy zrozené v těchto znameních nejčastěji trpí ženskými chorobami

Trápí vás neustále nějaké ženské problémy a vy si s nimi nevíte rady? Možná je to tím, že jste k nim náchylnější než druzí. Bohužel s tím nic nenaděláte, ale když o tom budete vědět, alespoň se můžete pokusit neduhům předcházet.

Léto se blíží a období zánětů močového měchýře či mykóz s ním. Patříte mezi ty, kteří na tyto problémy trpí? Pak si přečtěte, zda je to proto, že vaše znamení zvěrokruhu je k nim prostě předurčeno. Pokud tomu tak je, snažte se nemocem předcházet. Pojďme si představit čtyři znamení, které nejčastěji trápí ženské problémy.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nejčastěji trápí nepravidelný cyklus menstruace, je to pro ně velmi nepříjemné, nikdy totiž neví, kdy to přijde. Pokud si tedy chcete stabilizovat měsíčky, začněte pít bylinkový čaj z ibišku, jasmínu nebo kontryhelu. Pokud ještě navíc trpíte špatnou náladou a bolestmi, pomůže čaj z maliníku. Ten můžete připravit jak ze sušených, tak z čerstvých lístků.

Na přípravu malinového čaje budete potřebovat dvě až tři polévkové lžíce listů, které zalijete 250 ml horké vody. Nechte čaj patnáct minut louhovat, sceďte a pijte ještě vlažný. Užívat ho můžete preventivně i při začínajících obtížích.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy v tomto znamení často trpí hormonálními výkyvy a náladovostí. Nezřídka se u nich můžete setkat i s návaly pláče a smutku. Potřebují tedy něco, co srovná jejich hladinu hormonů, aby s nimi bylo k vydržení. Vzhledem k tomu, že to o sobě ženy - Střelci často neví, jsou považovány za blázny a emočně labilní jedince. Přitom existuje trik, který vaši hladinu hormonů dokáže srovnat. Jedná se o čaj z hluchavky.

Na přípravu tohoto čaje budete potřebovat dvě kávové lžičky květů hluchavky, které zalijete 250 ml vroucí vody a necháte 15 minut louhovat. Následně slijete a popíjíte třikrát denně. Stačí po dobu jednoho měsíce a výsledky se dostaví. Až se budete cítit lépe, stačí dávku snížit na jednou až dvakrát týdně. Před menstruací však užívejte každý den.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou velmi náchylné na migrény. Většinou se jim ještě zhorší v těhotenství a po porodu. Trpí nesnesitelnými bolestmi, které je paralyzují a ony tak nemohou fungovat a starat se o rodinu. Jediné, co jim pomáhá, je lehnout si do tmy a ticha a spát. Ne vždy je to ale možné. Pak se Rybám migréna rozjede do takové míry, že mnohdy až zvrací.

Pokud chcete s migrénou zatočit, musíte mít po ruce sušenou mátu, kopretinu řimbabu nebo meduňku a oregano. Mátu vezměte mezi prsty, rozemněte a vetřete si do spánků. Případně si z ní udělejte čaj. Než ho vypijete, inhalujte silice, které se z něj uvolňují. Z meduňky či oregána si připravte voňavý čaj, který v průběhu dne popíjejte.

Lev

23. 7. až 22. 8

Lvice nejčastěji trpí na vaginální mykózy. Je pro ně naprosto nemyslitelné jít se v létě koupat do bazénu či do rybníka, řeky nebo jezera. Vždy chytí mykózu a dlouhou dobu se jí pak zbavují. Když už se vykoupou, okamžitě musí sundat plavky, Lvice jsou totiž náchylné i na záněty močového měchýře. Toto znamení není pro častý pobyt ve vodě úplně stavěné. Pokud si chtějí ženy ve Lvu v létě ulevit, musí si začít dělat výplachy. Mykózy způsobuje přemnožení kvasinek. Ty vznikají nadměrnou konzumací cukru, slabou imunitou, nachlazením, stresem, častým užíváním antibiotik.

Ideální je bylinková sedací koupel. K její přípravě budete potřebovat 3 lžíce drcené dubové kůry, 1 lžíci květů heřmánku, 0,5 litru vroucí vody a dětskou vaničku naplněnou teplou vodou. Bylinky a sůl přelijte půl litrem vroucí vody a nechte 30 minut odpočívat. Poté přeceďte, nalijte do vaničky, doplňte vlažnou vodou. Do lázně se posaďte na 10 minut. Koupel provádějte jednou denně po dobu pěti dní.

Zdroj: www.vitalia.cz, www.mojezdravi.cz