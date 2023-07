Ženy v těchto znameních mají obrovskou smůlu na muže. Patříte k nim?

Většina žen touží najít lásku svého života, ale někdy se věci nevyvíjejí tak, jak si člověk vysní. Existují však ženy, které mají na rozdíl od ostatních velkou smůlu v lásce. Neustále si vybírají špatné muže. Svůj vliv na to má i horoskop. O která znamení zvěrokruhu se jedná?

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy narozené ve znamení Raka jsou známé svou věrností a laskavostí. Tyto vlastnosti jsou sice dobré pro vytvoření partnerského pouta, jenže je pro ně nesmírně těžké najít muže, s nímž by to pouto bylo opravdové. Většinou se pohybují mezi lidmi, které dlouho znají, nevyhledávají společenské akce s neznámými lidmi. Raci jsou rodinní lidé a mají rádi pohodlí.

Když už se tyto ženy s někým seznámí, většinou jejich vztah hned zpočátku ztroskotá. Bohužel nepotkávají muže, kteří by byli stejně věrní. Po každém zklamání se vždy uzavřou více do sebe.

Ženy v Raku nepotkávají věrné muže. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Za smůlou v partnerství stojí v případě žen zrozených v Panně jejich uzavřenost. Tyto ženy si žijí hodně samy pro sebe a se svými niternými pocity se málokomu svěřují. To samozřejmě stěžuje jejich možnosti začít s někým vážnější vztah, většinou potkávají muže, kteří často střídají ženy a netouží po závazcích. Když už se stane, že se tomu druhému otevřou, hodně často tento vztah po několika měsících ztroskotá. Muži často nemohou vystát jejich přílišné puntičkářství.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha jsou ve skutečnosti velice milé a bojácné, když dojde na vztahy. Nejhorší je pro ně zklamání, nedokáží opustit to, čím si prošly a vyléčit se z bolesti, kterou utrpěly. Potřebují hodně času, než dají šanci někomu dalšímu a během této “léčby” většinou potkávají příšerné muže bez odpovědnosti. Ta je pro Kozoroha, stejně jako pracovitost, to nejdůležitější.

V cestě za ideálním partnerem většinou žena Kozoroh potkává nezodpovědné a líné muže. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy Ryby bývají skvělé partnerky, vědí, co je to odpovědnost ve vztahu. Bohužel jsou snílci a často nosí nasazené růžové brýle. Představují si svět takový, jaký by měl být, a často zapomínají nebo nechtějí uvěřit, že realita je většinou úplně jiná. I při výběru partnera mají na očích klapky, zamilovávají se tak do mužů, kteří pro ně nejsou vhodní.

Trvá poměrně dlouho, než se Ryby ze světa představ a fantazie vrátí zpět nohama na zem. Proto tak často dlouho setrvávají v nefunkčních vztazích, které se snaží všemožně zachránit. Na minulá zklamání, na rozdíl od žen Kozorohů, okamžitě zapomínají a s naivitou sobě vlastní se vrhají do nových a nových známostí.



