Čím jsou starší, tím jsou krásnější. Která ženská znamení mají takové štěstí?

Některé ženy prostě mají to štěstí, že s přibývajícím věkem získávají stále větší půvab. Jak je to možné? Možná to není štěstí, ale jejich horoskop. Existují ženská znamení zvěrokruhu, která čím jsou starší, tím jsou krásnější. Patříte mezi ně?

Lev (23.7. - 22.8.) Ženy narozené ve znamení Lva rády přijímají lichotky, zbožňují být středem pozornosti. Toto ohnivé znamení je krásné uvnitř a ukazuje to i navenek. I když roky plynou, ony stále září svou ohnivou krásou. Je pravdou, že ženy ve Lvu o sebe pravidelně a rády pečují, věnují čas a prostředky na to, aby vypadaly skvěle. Zůstávají atraktivní a mladistvé i v pokročilém věku. Lvice doslova září. Zdroj: Profimedia Vodnář (21.1. - 20.2.) Věděli jste, že Vodnáři nejsou vlastně nikdy zcela spokojeni s tím, jak vypadají? A ženy obzvláště. Neustále se snaží na sobě něco vylepšovat. Často mění účesy a styl oblékání, vše musí být podle posledních trendů. Pečují o sebe i zdravou stravou, cvičením a sportováním. Co jim však nejvíce pomáhá zůstat svěží i ve stáří, je jejich pozitivní vnímání života a mladistvé myšlení. Tyto ženy se také rády obklopují mladými lidmi, kteří je ovlivňují. Čtěte také: Na tyto ženy se špatní muži doslova lepí. Nemůžou za to, je to jejich znamením Blíženci (22.5. - 21.6.) Čím jsou ženy narozené v Blížencích starší, tím jsou v životě uvolněnější, což jim pomáhá i ve vzhledu. Naučí se zbavovat se stresu, protože pochopily, že ten je pro zdraví a mladistvý vzhled to nejhorší. Tyto ženy pochopily, jak je důležité se v dospělosti vrátit k dětské lehkomyslnosti, aby si prodloužily život. Všechny tyto procesy jsou na ženách Blížencích viditelné ve stáří. Působí tak svěže a skvěle, že se jejich věku dá těžko uvěřit. Blíženci si v pokročilejším věku hledají i partnery, často najdou i lásku svého života, až když se zbaví otěží starostí a uvolní se. Právě zamilovanost ve stáří je omladí o desítky let. Blíženci na svůj věk nidky nevypadají. Zdroj: Profimedia Beran (21.3. - 20.4.) Ženy narozené ve znamení Berana bývají v pokročilém věku neskutečně přitažlivé. Zbožňují dobrodružství, a navíc bývají nesmírně sebevědomé. Během let se sice trochu uklidní, ale jejich energie jim zůstává. Právě ta působí s přibývajícími léty na muže až magneticky. Jejich vnitřní krása se projeví navenek nejvíc právě ve druhé polovině života. Čím jsou starší, tím jsou také upřímnější.

Zdroje: www.proiezionidiborsa.it, citymagazine.si