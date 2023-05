Tyto ženy stárnou s grácií. Jejich šarm je uhrančivý. Vypadají čím dál lépe

Každý z nás se musí rozhodnout, jak bude přistupovat ke stárnutí. Některá znamení zvěrokruhu jsou důkazem toho, že mládí je spíše stav mysli než skutečný věk. Která ženská znamení to jsou? Která stárnou s půvabem a vitalitou a dovolují lásce, aby jim naplnila život?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ženy ve znamení Vodnáře stárnou pomalu, protože si hodně věcí vůbec nepřipouštějí. Celý život se starají o své tělo, mysl a peníze. Přibývající roky mohou přinést sem tam nějakou vrásku, to ale ženu ve Vodnáři nemůže rozhodit. Neberou se zase tak vážně, a to jim prospívá, je to vidět i navenek. Vědí, že smích dělá divy, také rády cestují a díky tomu zůstanou mladé. Vždy upřednostňují vnitřní krásu před vnějším vzhledem.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jdou s proudem, nechají se nést. Proto tyto ženy v mládí vyzkouší všechno, když pak začnou stárnout, cítí se opotřebovaně. Nebyly by to ale Ryby, kdyby si s tím neuměly poradit. V pozdějších letech vynakládají hodně úsilí, aby je stárnutí nezaskočilo. Jsou zdravě aktivní, rády zkouší nové věci, aby si zachovaly bystrou mysl. A mají také hodně přátel, díky nim jsou tyto ženy šťastnější a žijí déle. Ženy v Rybách v pokročilejším věku milují objevování nových míst i situací, nechávají se hýčkat, obklopují se stejně naladěnými lidmi. Mají sílu žít dlouhý život.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Celý svůj produktivní život se ženy narozené ve Střelci potýkají se svou ohnivou povahou, která je vede od jednoho dobrodružství k druhému. Později trochu zvolní tempo, ale jsou spokojené, protože si v mládí užily všeho dosytosti. Najednou se dokážou zastavit, ale udržují si bystrou mysl, cvičí a dobře se stravují. Neváhají se pustit do nového koníčku, rády se potkávají s novými lidmi. Zamilovávají se i v pozdějším věku, láska s nimi dělá divy.

Ženy ve Střelci si udržují bystrou mysl. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jakoby vůbec nestárly. Mohou za to dobré geny a také jejich vrozená disciplína. Neustávají v pravidelném cvičení, dostatečné hydrataci a výživě a přitom zůstávají skromné. Rády tráví čas s lidmi, věnují se nejrůznějším charitativním projektům. Pokud zůstanou samy po úmrtí manžela, neváhají pozvat do svého života dalšího muže, protože nevěří v život bez lásky. Důležitá je pro ně harmonie a duševní bystrost, kterou si udržují až do velmi pozdního věku.

Zdroje: PINKVILLA, YourTango