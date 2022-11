Ženy, kterých se muži bojí: Tato znamení jsou tak silná, že je muži nevydýchají

Nemůžete si najít muže, který by s vámi vydržel a neustále si lámete hlavu, proč tomu tak je? Pak si buďte jisté, že je to proto, že jste tak silné osobnosti, že vaši samostatnost muži většinou nerozdýchají. Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí ženy, jichž se muži bojí?

Umíte si se vším poradit a rozhodně k ničemu nepotřebujete mužskou pomoc nebo radu? Pak možná právě vy patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která mají tak silnou osobnost, že muže k životu nepotřebují nebo mezi ty, které by ho chtěly, ale muži se jich bojí.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou nejsilnější osobnosti ze všech znamení zvěrokruhu, není tedy divu, že se jich muži bojí. Lvice je k ničemu nepotřebují. O všem si chtějí rozhodovat samy, samy si dokáží i vše řešit. Nečekají pomoc od mužů a ani by si o ni neřekly. Není to třeba, jsou natolik silné, samostatné a soběstačné, že si poradí v každé situaci.

Lvice mají rády své soukromí, pořádek a rituály. Muže ve společné domácnosti nechtějí, protože by jim narušoval jejich místečko, kde se cítí dobře tak, jak to je. Tyto ženy nemají potřebu o manžela pečovat, vařit mu nebo dokonce prát ponožky. To je pod jejich úroveň. Maximálně si dopřejí milence, kterého si ale domů nenastěhují.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce milují nezávislost. Jsou většinou velmi vzdělané a chytré. Také mají fyzickou sílu a mužskou mentalitu, nebojí se tak úkonů, ke kterým by klasická žena využila pomoc muže. Žena ve Střelci by se nikdy neponížila prosbou o pomoc, raději přijde na možnost, jak si poradit sama. Samostatnost a nezávislost je pro ni nejdůležitější.

Vzhledem k tomu, že si tyto ženy poradí opravdu se vším, muži jsou pro ně důležití jen jako otcové jejich dětí. Jde jim tedy v podstatě jen o to, najít muže s takovými geny, které by byly vhodné pro početí jejich společného potomka. Pokud tedy muž není stoprocentní jako ona, nikdy se jejím partnerem nestane.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou tak ambiciózní, že je zajímá jen kariéra, úspěch, peníze a bohatství. Muže mají tak maximálně proto, aby jim otevřel peněženku, jinak tímto pohlavím vysloveně opovrhují. Jsou totiž tak silné osobnosti, že je k ničemu nepotřebují. Muž je pro ně v podstatě módním doplňkem.

Ženy narozené v Býku jen tak něco nerozpláče, jsou citově ploché a nepotřebují utěšovat či někomu plakat na ramínku. Jejich život je jedno velké dobrodružství, které si umí náležitě užívat. Největším nepřítelem žen v Býku je nuda. Chtějí pro sebe jen to nejlepší a jsou schopny si to obstarat. Muže k tomu rozhodně nepotřebují.

