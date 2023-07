Nebezpečné potvory podle znamení. Na tyto ženy si dávejte pozor

Ženy obecně dokáží být pěkné potvůrky, ale u některých znamení zvěrokruhu se tato vlastnost dokáže pěkně zvrtnout. Máte pak co do činění s pěknými potvorami, které vám dokáží značně znepříjemnit život. O jaká znamení zvěrokruhu se jedná?

Beran (21.3. - 20.4.)

Každý, kdo se jen trochu zabývá horoskopy ví, že Beran je jedním z nejtvrdohlavějších a nejmanipulativnějších znamení zvěrokruhu. Žena narozená v Beranu nemá žádné hranice, pokud se jí z nějakého důvodu znelíbíte, udělá všechno, aby vás zničila. Umí být pěkně krutá a nemilosrdná. Nenechte se zmást tou hodnou dívkou, ve skutečnosti je to královna manipulace.

Žena Beran je královna manipulace. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Skutečná časovaná bomba nastává v případě, že potkáte ženu Raka s manipulativními vlastnostmi v kombinaci s nízkým sebevědomím. Bývá sice velmi pesimistická, ale jakmile si vás vybere za nepřítele (může se to stát z malicherných důvodů), bývá velmi nápaditá a přesvědčivá a zazáří falešným optimismem. Její pomsta může mít doslova epické rozměry a vůbec jí nezáleží na tom, zda je nespravedlivá. Chce pouze jediné - dosáhnout svých cílů.

Lev (23.7. - 22.8.)

Nejpozitivnější stránkou žen narozených ve znamení Lva je to, že nerady intrikují. Pokud se rozhodnou proti někomu bojovat, dělají to otevřeně a svůj boj neskrývají. Bývají to ženy s velmi sebestředným charakterem a dospívají k přesvědčení, že mají pravdu, i když ji nemají. Z tohoto důvodu jsou to ti nejděsivější protivníci v jakémkoli sporu nebo dialogu. Problém však spočívá v tom, že jsou velmi nápadité a nakonec přimějí každého (nebo většinu), aby uvěřili, že mají pravdu. Živící ego není radno podceňovat a než se pustíte se ženou Lvem do souboje, dobře si to rozmyslete.

Dejte si pozor i na ženu ve Lvu. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Žena narozená ve znamení Štíra může být vaší nejvěrnější přítelkyní a nejvášnivější milenkou, ovšem zároveň se může stát tím nejagresivnějším nepřítelem, kterého můžete potkat. Tyto ženy bývají extrémně žárlivé a tajnůstkářské, živí je strach a nenávist, propadají podezřívavosti. Mohou se tak ze dne na den změnit v pěkné mrchy, které budou své nepřátele ničit a zesměšňovat až do konce.

