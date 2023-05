Ženy s nejlepším vkusem a stylem. Těmhle byste 50 nehádali! Jste to vy?

Každá žena má své osobité kouzlo. Nicméně je na čase si přiznat, že některé ženy vynikají nade všemi pro svou přitažlivost. Ještě k tomu dostaly do vínku ten nejlepší vkus a styl, dokáží oklamat čas a nikdy byste jim nehádali tolik, kolik jim je. Může za to postavení planet v době jejich narození a horoskop. Která znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Býk (21.4. - 21.5.)

První ve zvěrokruhu a první a jedinečná ve všem, co dělá. Taková je žena narozená ve znamení Býka. Nikdy ji nepřehlédnete, je nejsvůdnější ze všech znamení zvěrokruhu, ale nenechá se tak snadno dobýt. Udržuje si dostatečný odstup od všech, kteří jí mávají červeným hadrem před obličejem, dokud se nepřesvědčí, že se může přiblížit a může se poddat. Tyto ženy bývají neskutečně elegantní, jejich vkus pro umění, styla a vkus i celý život je velmi přitažlivý. Musí být originální, jsou pro to odvážné i v oblékání, vždycky dokáží podtrhnout své přednosti.

Ženy v Býku bývají neskutečně elegantní. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy narozené ve znamení Blíženců jsou obdivovány nejen pro svou fyzickou krásu, ale také pro svou krásu duševní. Bývají sebevědomé, inteligentní, milující nezávislost a spoustu zábavy. Díky tomu mají stále mladistvého ducha, který se projeví i na jejich vzhledu. Skutečný věk v jejich případě vůbec nehraje roli. Ženy v Blížencích jsou i nepředvídatelné a tzv. chameleonské, co platilo včera, je dnes už minulostí. Žena Býk střídá i své styly oblékání, jeden den je výstřední, druhý zase velmi elegantně a střízlivě oblečená. Nikdy vás i sebe nenudí.

Lev (23.7. - 22.8.)

Sebevědomé, vůdkyně, neohrožené… Takové jsou ženy ve znamení Lva, které si jen tak někoho do své blízkosti nepustí. Jejich síla je patrná i na jejich vzhledu, jakmile vstoupí do místnosti, hned víte, s kým máte tu čest. Nikdy se jí nestane, že by se ocitla ve společnosti bez povšimnutí, miluje pozornost a vyhledává ji. Libuje si v lichotkách, které však ve většině případů bývají oprávněné. Díky svému charakteru vypadají Lvice mnohem mladší, než ve skutečnosti jsou. Svou silnou povahu vyjadřují i červenou barvou svého oblečení ve všech jejích odstínech. Vědí, jak být elegantní, rafinované a šik.

Lvice vědí, jak zaujmout muže. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ženy narozené ve znamení Štíra byly obdařeny jedinečným kouzlem, které dokáže očarovat kohokoli. Svůdné, zářivé a přitažlivé jsou ženy ve Štíru a jsou si toho náležitě vědomy. S dokonalým vkusem se tyto ženy snad už narodily, nikdy nešlápnou vedle, ať už je to vzhled jejich nebo vzhled místa, kde žijí. Žena Štír je pozorná k módě, dokáže být perfektně rafinovaná, báječně umí zkombinovat romantické prvky s drsnými doplňky. Miluje vintage styl, který stylově kombinuje s módními detaily. Její mladistvý styl však nikdy není nevkusný, proto nikdy nevypadá na svůj skutečný věk.



