Ženy, které jsou neštěstím pro všechny muže podle znamení. Znáte tyhle tyranky?

Znáte ženy, které dělají mužům ze života peklo? Ti pak chodí domů se strachem, co se zase bude dít a necítí se po boku své partnerky spokojeně. Ženy, které se chovají jako tyranky a systematicky ničí život všem okolo, se rodí zejména v určitých znameních zvěrokruhu. Ve kterých znameních se rodí ženy, které jsou neštěstím pro muže?

Není pravda, že vždy musí být ve vztahu tyran a despota muž. Existují i ženy, které své protějšky rády šikanují. Podívejte se na tři zásadní znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí nejvíce žen, jež jsou pro své muže neštěstím.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou fňukny, které si vybrečí všechno. Bohužel ale i to, aby je partner neopustil. Když má dojít k rozchodu, předvedou takové divadlo, že si to partner nakonec rozmyslí, protože nechce mít takovou ženu na svědomí. Tyto ženy tak svým neustálým fňukáním, sebemrskačstvím ničí svým protějškům život a jsou pro ně často neštěstím.

Toto znamení se bohužel se svou melancholickou povahou neumí poprat a bohužel to po čase začne být okolí opravdu na obtíž. Partneři těchto žen jsou chudáci, neurotici a bojí se doma cokoliv říct, aby se jejich žena nezhroutila. Tím na sebe nakládají řešení veškerých povinností a starostí, což se nechvalně podepisuje i na jejich zdraví.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou neskutečně pedantské a vyžadují to i po svém protějšku. Vše musí být dokonalé, čisté, sladěné a moderní. Jejich rodina musí být jako z katalogu a muž by se o to samozřejmě měl po finanční stránce postarat. Tyto ženy si myslí, že peníze hýbou světem, proto je s žádným chudákem nepotkáte.

Ženy ve znamení Panny navíc nikdy nebudou spokojené a nebudou mít nikdy dost. Proto, i kdyby se jejich partner snažil sebevíc s vidinou, že bude lépe, tak nebude, nikdy si neodpočine. Panna má tendence partnera neustále držet v šachu a v pozoru, aby plnil její přání, je to pro ně neštěstí. Pokud tedy žijete s Pannou, raději si dávejte nějaké peníze stranou, mohlo by se vám to za čas hodit.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha často bývají karieristky, které neustále pracují na svém vzestupu. Chtějí se mít dobře. Totéž očekávají od svého partnera. Chtějí úspěšného muže a chtějí ho mít ve své moci. Jsou na něj nesmírně náročné nejen po finanční stránce, ale také po té psychické. Bývají neskutečně žárlivé a jsou kvůli svým paranoiám o nevěrách partnera schopny mu ze života udělat peklo.

Ženy v Kozorohu umí někdy i účelově lhát, což je jim vzhledem ke stylu života ku prospěchu. Umí si tak omotat muže kolem prstu, aniž by tušil, že ne všechno je tak, jak mu jeho milá říká. Když se pak tento pár rozejde, muž se většinou nestačí divit, s kým to sdílel domácnost. Většinou na to však přijde, až když má prázdnou platební kartu a zlomené srdce.