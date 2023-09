Ženy, které by se nikdy neměly vdát: Patříte mezi nejhorší manželky zvěrokruhu?

Pokud se chystáte do chomoutu, měli byste si dobře rozmyslet, koho si chcete vzít. Existují totiž takové ženy, které, i když se to na první pohled nezdá, nejsou dobré manželky a je tedy lepší od nich dát ruce pryč. Která znamení to jsou?

Máte partnerku, kterou chcete požádat o ruku a strávit s ní zbytek života? Pak byste se měli přesvědčit, že nepatří mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ty nejhorší manželky, matky a partnerky. Od těch se raději držte dál, pokud si nechcete zničit život. Rak (22.6. - 22.7.) Ženy ve znamení Raka bývají rozhazovačné. Ze začátku to vypadá, že z nich budou manželky století, ale když si je vezmete, sami uvidíte, že to tak není. Jejich povaha je velmi negativní. Milují peníze, luxus a okázalost. Buďte si tedy jisti, že se vám nejen pěkně prohne peněženka, ale navíc nic neušetříte. Všechny vaše příjmy budou rozházeny během několika týdnů. Tyto ženy nemají žádnou finanční gramotnost a byly vychovávány v tom, že mohou utrácet tak, jak se jim zachce a nemusí myslet na zadní vrátka. Bohužel se budou snažit tento styl výchovy aplikovat i na vás a bude jim jedno, že vy na to nemáte peníze. Když jim vyčtete, že moc utrácí, budou se rozčilovat, že je nemáte dostatečně rádi a že jim nechcete nic dopřát. Raci nakupují stále, i doma v posteli z mobilu. Zdroj: Shutterstock Štír (24.10. - 22.11.) Ženy ve znamení Štíra bývají šasto poněkud líné, tudíž si život s nimi za rámeček nedáte. Špinavý byt, neuklizená domácnost a po nějakém čase i zanedbaná a neupravená žena, která bude celý den sedět u internetu nebo televize. I když si budete myslet, že se vše změní poté, co jí tento styl života vyčtete, ale není to tak. Sice se bude nějakou dobu snažit, ale za pár měsíců se vrátí opět ke svému línému životnímu stylu. Nakonec si budete muset buď zvyknout, že děláte všechno sami nebo se rozvést a najít si jinou ženu. Jedinou výhodou je, že když ženu ve znamení Štíra opustíte, bude jí to jedno a žádné scény vás nečekají. Sbalí si svých pět švestek a půjde o dům dál. Ryby (21.2. - 20.3.) Ryby musí mít za každé situace hlavní slovo a vždy musí být po jejich. Když s nimi chodíte a randíte, imponuje vám, že si na ně nikdo nepřijde a jsou drsné a umí si jít za svým. Když si je ale vezmete, je to učiněné peklo. Nikdy nebudete mít pravdu vy a vždy se vše bude dělat tak, jak si přeje Ryba. Pokud tedy chcete být pánem domu vy, na tyto ženy rovnou zapomeňte. Ženy ve znamení Ryb nejsou schopné kompromisu, ani uznat svou chybu. Chcete-li tedy žít po jejich boku, připravte se na to, že ve vaší domácnosti bude nosit kalhoty manželka. Vy budete prostě jen plnit její příkazy, abyste měli doma klid. Když to nebude stoprocentní, čeká vás oheň na střeše.