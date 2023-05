Ženy v těchto znameních jsou naprosto nezávislé na mužích. Patříte k nim?

Některé ženy čekají na každý souhlas a názor svého partnera, než se posunou dál, jiné jsou na nich zcela nezávislé. Do jaké skupiny patříte? O míře nezávislosti žen na mužích rozhoduje i jejich horoskop. Těchto pět ženských znamení patří mezi ta nejvíce nezávislá.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Na pátém místě tohoto žebříčku jsou ženy narozené ve znamení Kozoroha. Bývají velmi soběstačné, mají vnitřní pud a obrovské odhodlání, které je pohání v životě kupředu a pomáhá jim dosáhnout cílů, které si stanovily. Ženy v tomto znamení jsou si samy sebou zcela jisté, nepotřebují partnerův souhlas nebo potvrzení, aby byly spokojeny nebo zda mohou nebo nemohou něco udělat.

O ženách v Kozorohu se ví, že mají vysokou pracovní morálku, která je žene k úspěchu. Nebojí se vynaložit hodně úsilí, aby se dostaly vpřed. Problémy dokáží hravě vyřešit samy, jejich nezávislost a ambice jsou dvě z jejich největších předností.

Ženy v Kozorohu si poradí se vším. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Hned za Kozorohem se v žebříčku nezávislých znamení nacházejí ženy narozené ve znamení Panny. Ty si velmi cenní své nezávislosti a i když je okolí často vnímá jako plaché a introvertní, mají silný pocit soběstačnosti. Jsou hrdé na to, že se umí rozhodnout samy a že se na sebe mohou spolehnout. Nepotřebují muže, aby jim říkal, co mají dělat nebo jak to dělat. Rozhodují se zcela nezávisle, dokáží perfektně analyzovat situaci a vyřešit ji. Důvěřují svým instinktům, které je často vedou ke správným rozhodnutím v životě.

Beran (21.3. - 20.4.)

Třetím nezávislým znamením zvěrokruhu je Beran. Tyto ženy jsou doslova zuřivě nezávislé a odhodlané dosáhnout svých cílů bez ohledu na to, co se děje kolem a co tím způsobí. Beran nikdy neustoupí před výzvou a ženy v Beranu obzvlášť ne.

Žene je houževnatost, sebevědomí a nebojí se stát za tím, v co věří, i když to znamená jít proti všem. Rozhodují se samy a svých rozhodnutí se drží, nedovolí, aby jim něco nebo někdo stál v cestě. Ženy v tomto znamení moc nedodržují pravidla, spíš si vytvářejí vlastní.

Střelec (23.11. - 21.12.)

V tomto žebříčku samozřejmě nesmí chybět dobrodružný Střelec. Tyto ženy si vysoce cení své nezávislosti a neustále si ji musí nějak dokazovat. Vydávají se na neznámá místa, hledají pravdu a nesnášejí zvykové právo a zažité konvence. Hledají moudrost svými vlastními myšlenkami.

Někdy tyto ženy bývají osamělé, ony však samotou netrpí. Obejdou se bez lidí. Váží si své svobody více, než čehokoli jiného a pečlivě si ji ochraňují. Svůj život si žijí podle sebe, svých hodnot a přání.

Jdou za svým cílem stůj co stůj. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Na prvním místě stojí bezpochyby Vodnář a ženy v něm zrozené jsou velmi svobodomyslné. Jen zřídkakdy se nechají něčím ovlivnit, dokáží následovat své srdce i rozum, neuhnou ze svých rozhodnutí. Ostatní je někdy mohou považovat za příliš svérázné, tyto ženy na názory druhých vůbec nedbají. Stoprocentně důvěřují svým schopnostem, všechny životní výzvy zvládají bez úhony. Jejich nezávislost však neznamená, že si neváží vztahů. Vědí, co potřebují, a netolerují nic, co by bylo méně.



Zdroje:ceskaplaneta.net, www.sosyncd.com