Ženy s nejzranitelnějším srdcem podle znamení zvěrokruhu. Těm nejsnáze ublížíte!

Každý z nás má jinou míru zranitelnosti a platí to i v případě jednotlivých znamení zvěrokruhu. Některá ženská znamení mají tak čisté srdce, že jsou až příliš emotivní a nechají se velmi snadno ranit. Některá zase nedávají smutek z toho, že je někdo zranil, vůbec najevo, a přece se trápí. Jaká znamení a ženy v nich narozené patří mezi ta s nejčistším a nejzranitelnějším srdcem?

Beran (21.3. - 20.4.)

Možná vás překvapí, že právě žena Beran patří mezi znamení s nejzranitelnějším srdcem. Berani totiž občas nevědí, jak zacházet se svými emocemi. Vzhledem k tomu, že jsou velmi impulzivní ve svých rozhodnutích a jednáních, nevědí, jak jednat, když musí čelit komplikovaným situacím. A to je právě činí slabými. Když je pak někdo zraní, jsou zcela vyvedení z míry a situaci prožívají velmi dramaticky.

Rak (22.6. - 22.7.)

Příliš emocionální jsou ženy narozené ve znamení Raka a často ztrácí kontrolu nad svými pocity. Je to dáno tím, že Rak dokáže být hodně empatický k ostatním lidem, to stejné však očekává od ostatních. Ví, že lidé nejsou ideální, přesto však někde v hloubi duše čeká, že na tom lidé kolem budou se svojí citlivostí stejně. Bohužel nejsou a nepoučitelná žena - Rak se opakovaně nechává zraňovat a prožívá tuto situaci hodně silně. Vysvobozením pro ženy narozené ve znamení Raka je najít rovnováhu a začít si vážit sama sebe.

Rak se opakovaně nechává zraňovat a trpí. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy zrozené ve znamení Ryb mohou být hodně plaché. A někdy mají potíže udržet své emoce na uzdě. Jejich zranitelná osobnost je tak delikátní, že si nedokážou představit, že by procházely žalem. Mezi Rybami se vynoří někdy i takové osoby, které nevydrží být samy a neustále hledají někoho, kdo by s nimi plul v těžkých vodách života. Proto si často vybírají partnery, kteří je zraňují a tak je to u Ryb pořád dokola. Dokud nezapracují na své osobnosti, budou se stále točit dokola ve víru emocí a smutku.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pořádkumilovná a precizní Panna, která jasně ví, co chce. Asi byste ji na tento seznam nezařadili, ale opak je pravdou. Pod silnou slupkou se skrývá citlivá žena, která je tak lehce zranitelná! Na rozdíl od jiných to však nedává na sobě znát a svá trápení si prožije o samotě. Neustále však ujišťuje okolí a sebe samu, že je silná a nic ji jen tak neporazí. Ve skutečnosti je poměrně slabá, a tak všechny kolem dokonale klame, jen aby o ní nikdo nezjistil pravdu.

Zdroje: www.yourtango.com, timesofindia.indiatimes.com