Toto jsou ženy s nejčistším srdcem: Tato znamení bohužel na svou dobrotu doplatí

Máte doma ženu, která by se pro vás rozkrájela, je hodná, milá a ve společnosti velmi oblíbená? Pak máte štěstí na znamení, kterým byla do vínku dána dobrota a čisté srdce.

Která znamení patří mezi ta s nejčistším a nejvřelejším srdcem? Pokud byste někoho takového chtěli poznat, pak se inspirujte následujícím horoskopem, který vám prozradí, jaká znamení zvěrokruhu do této společnosti patří.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka milují lidi a pro dobro druhých by se rozkrájely. Nezajímají je hmotné statky ani kariéra a moc, prostě jen chtějí spokojeně žít ve spravedlivém a čistém světě. K životu jim stačí málo, mít co jíst a pít je základ, ale nejdůležitější je pro ně přátelství a pocit užitečnosti. Klidně by se vzdaly poslední koruny, kdyby věděly, že to někomu z jejich blízkých pomůže.

Tyto ženy navíc milují děti a dělají pro rodinu vše, co jde, aby se její členové měli dobře, rozuměli si a v neposlední řadě byli spokojení, vyrovnaní a slušně vychovaní. To je pro ně základem správného života, který se snaží vštípit i svým dětem. Jediným problémem je, že občas na konci měsíce už nemají ani korunu a děti ze vzduchu žít nemohou.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou ty nejhodnější osoby na světě. Pokud byste potřebovali s něčím poradit nebo pomoct, můžete tyto ženy o půlnoci vzbudit a vždy pro vás budou mít slova pochopení. Vždy si najdou čas na to vás vyslechnout a můžete se na ně obrátit i ve finančních záležitostech. Vždy mají nějakou tu rezervu, která by se vám mohla hodit.

Ženy v tomto znamení jsou navíc velmi hezké, milé a příjemné. Být s nimi tedy v přátelském vztahu je vlastně výhra. Pokud máte takovou ženu doma, máte vyhráno a vaše rodina získala tu nejlepší maminku a vy manželku, kterou vám bude každý závidět. Ne každý je ale tak dobrý, aby si pomoc Štírek zasloužil. Měly by si dávat větší pozor, komu pomáhají!

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou klidné, tiché, důstojné a chytré ženy, které mají navíc srdce na správném místě a rmoutí je zkažený život někoho, kdo si to nezaslouží. Umí se vcítit do ostatních lidí, milují zvířata a pomáhají v útulcích. V neposlední řadě jim není cizí ani charita. Zaměřují se hlavně právě na malé děti a opuštěná zvířata.

K dobrotě vedou i své blízké a po jejich boku se každý stane lepším člověkem. Pokud si tedy potřebujete vylepšit karmu, najděte si ženu ve znamení Ryby. Díky ní vás budou mít všichni raději a změní na vás svůj názor k lepšímu. Tyto ženy by si ale měly umět někdy i dupnout, a to je na vás, abyste je naučili. Nebude to nic snadného, Ryby si totiž myslí, že každý člověk je v nitru slušný a dobrý.