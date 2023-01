Ženy s nejlepší povahou podle znamení: Tyhle jsou super už od pohledu

Povaha člověka je jedním z nejdůležitějších rysů osobnosti. Pokud byste chtěli mít po svém boku ženu, která je hodná, chytrá a upřímná, pak si vybírejte z následujících znamení zvěrokruhu.

Hledáte si nevěstu a byli byste rádi, aby byla milá, slušný, chytrá a usměvavá? Pak sáhněte po některém z následujících znamení, ve kterých se rodí ty nejhodnější ženy a nejlepší manželky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka byly vždy vychovávány tak, aby byly dobré hospodyňky a svému manželovi vždy splnily vše, co mu na očích uvidí. Umí se otáčet v kuchyni, domácnost mají jako ze škatulky a bývají i skvělé milenky. Tyhle tři věci jsou pro muže většinou zásadní, tudíž ženy v Raku rozhodně nemívají nouzi o nápadníky. Budete je muset tedy okouzlit něčím netradičním.

Abyste tuto ženu se svatozáří získali, využijte svůj smysl pro humor. Peníze ani luxus na ženy ve znamení Raka nezapůsobí, tyto ženy se ale velmi rády smějí. Když je tedy okouzlíte svými vtipy a tím, že s vámi nikdy není nuda, budou vás věrně milovat celý život. A věřte, že tuto ženu si chcete držet po svém boku, abyste prožili spokojený život.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou skvělé kamarádky, které mají dostatek empatie k tomu, aby vás vyslechly, poradily vám a pomohly vám. Nikdy neodmítnou podat pomocnou ruku a jsou tu pro vás ve dne v noci. Další jejich velkou předností je soucit. Vždy pomáhají tam, kde je třeba. Aktivně se zapojují do charitativních sbírek, a i když to nejsou žádné milionářky, o své příjmy se vždy podělí s potřebnými.

Tyto ženy také milují zvířata, kterých mají doma hned několik. Netřeba dodávat, že jsou z útulku a nejraději by si je vzaly domů všechny. A protože to nejde, chodí pejsky do útulků alespoň pravidelně venčit a kupují jim krmení a pamlsky. Tato žena je tedy pro vás vhodná pouze v případě, že také milujete zvířata a jste ochotni s nimi žít v jedné domácnosti, jako by to byli členové rodiny.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ženy ve znamení Ryb jsou velmi citlivé a přirozeně inteligentní. Přesně ví, co se od nich v jaké situaci očekává. Pokud tedy chcete ženu reprezentativní, která je vzdělaná a nebojí se mluvit k věci, je právě Ryba pro vás ta pravá. Tyto ženy jsou workoholičky, které se snaží neustále něco vylepšovat. Touží po tom, aby se jejich rodina měla co nejlépe a svět byl lepším místem pro život.

Pokud tedy chcete ženu, která se o vás a vaše děti bude starat ve všech směrech a ještě vám neudělá ostudu na veřejnosti, pak zvolte právě Rybu. Miluje cestování, tudíž nějaký ten výlet či dovolená nebudou na škodu. Zapomeňte ale na nějaké spaní pod stanem, Ryby se umí hýčkat a touží po komfortu, tak na to myslete, ať nepromarníte svou šanci.