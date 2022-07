Ženy s nejlaskavějším a nejlepším srdcem podle znamení. Patříte mezi ně?

Některé ženy jsou skromné, milé, empatické a pro druhé by se rozdaly. Jiné myslí jen na sebe a ostatní je nezajímají. Do které skupiny patříte právě vy? Náš horoskop vám to prozradí.

Našli jste si partnerku, o které jste si mysleli, že je laskavá a hodná, ale po čase se ukázalo, že tomu tak úplně není? Pak jste asi zvolili špatné znamení zvěrokruhu. Existují totiž čtyři znamení, která jsou známá tím, že mají zlaté srdce a pro druhé by se rozdala. Patří vaše partnerka mezi ně?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou velmi obětavé, hlavně co se práce týče. Neumí sedět na místě a relaxovat, jsou workoholičky. Když však svou práci kolegyně nestíhají, nejsou naštvané, ale pomohou jim, aby měli více volného času. Jsou opravdu velmi hodné a pracovité. Každé ráno vstanou ve čtyři hodiny a než odejdou do práce, udělají snídaně a svačiny pro celou rodinu, vyluxují a utřou prach.

V práci mají vždy všechno svědomitě vypracované, tudíž je na ně spoleh, čehož jejich šéf často zneužívá. Ženy ve znamení Raka neumí říkat ne a o to více slyší na výzvy. Je pro ně nemyslitelné, že by něco nedokázaly. Navíc jsou rády, když jim někdo poděkuje a jejich práce je ku prospěchu. Pokud tedy chcete kvalitně odvedenou práci, vsaďte na dobrotivou Rakyni, která ji odvede dokonale.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou ty nejhodnější matky a manželky pod sluncem. Pro svou rodinu by se rozdaly a na nich samotných jim vůbec nezáleží. Ženy v tomto znamení udělají svým dětem vše, co jim na očích uvidí a je jedno, jak to bude náročné nebo kolik to bude stát. Žena ve znamení Štíra si klidně celý rok nekoupí nic na sebe, jen aby byly děti spokojené a měly vše, co chtějí.

Štírky navíc milují mazlení, své děti si tedy neustále mazlí a opečovávají. Problém je však v tom, že ty následně neumí žít samostatně, proto se většinou rozvádí a ve finále zůstávají svým matkám na krku. Těm to ale nevadí a s láskou se o ně starají, dokud to jen jde. Nutno podotknout, že ve stáří jim to jejich ratolesti vrací a starají se o ně do posledních chvil.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby mají srdce na dlani, jsou neskutečně laskavé a štědré. Peníze pro ně vůbec nemají význam, proto se o ně rády podělí s kýmkoliv, kdo je potřebuje. Rybám je jedno, jestli dotyčného znají nebo ne, prostě nesnesou, když se někdo trápí. Jsou to rozené optimistky a vždy svou dobrou náladou nakazí celou společnost, ve které se právě nacházejí.

Jestli nevíte, čím udělat Rybě radost za její dobrotu, tak jí hlavně nekupujte nic materiálního. Kabelka od Gucciho pro ni má stejný význam jako tričko z výprodeje. Raději vsaďte na zážitky a pošlete ji někam na dovolenou. Ale samozřejmě s rodinou, bez ní by totiž Ryba nikam nejela. Je velmi navázána na své děti i manžela, se kterým jí to většinou velmi klape.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha jsou velmi zručné, pokud tedy potřebujete pomoci s něčím manuálním, jsou tou pravou volbou. Práce je navíc baví a jsou velmi hodné a ochotné, tudíž vás s největší pravděpodobností neodmítnou. Nebojte se tedy využít jejich schopností a dovedností, budete mít alespoň jistotu, že je vše v pořádku.

Také se rády ve všem spoléhají samy na sebe. Nikdo totiž neuklidí lépe než ony a i ten obraz přitlučený od někoho jiného by byl nakřivo. Není nad jejich zlaté ručičky, se kterými se díky své dobrotě rády podělí. V neposlední řadě jsou tyto ženy i velmi pohledné, je to tedy ideální kombinace, co si může muž přát.