Ženy s nejlepším vkusem podle horoskopu: Patříte mezi ně?

Stává se vám často, že vás chválí lidé za to, jak jste pěkně oblečená a jak vám to sluší? Je pro vás móda koníčkem a nesladěná byste nešla ani s odpadkovým košem? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, v nichž se rodí ženy s nejlepším vkusem!

Baví vás sledovat, co má kdo na sobě? Listujete denně módními časopisy a inspirujete se zahraničními trendy? Záleží vám na kvalitě a věhlasných značkách? Nejen to se dozvíte v našem horoskopu!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou módními ikonami. Nejenže jsou vždy dokonale oblečené a sladěné, ale jsou i velmi krásné a mají dokonalou postavu. Nešetří ani stylovými doplňky, které dodávají jejich outfitům šmrnc, styl a originalitu. Když se budete inspirovat jejich šatníkem, rozhodně nešlápnete vedle.

Ženy ve Střelci umí své oblečení „prodat". Ví, jak zaujmout, tudíž, když uvidíte stejný outfit na ní a na jiném znamení, ona v něm bude vypadat vždy lépe. Ženy v tomto znamení si velmi potrpí na kvalitu a značky. Nevadí jim obětovat celou výplatu za módní kousek z oblíbeného časopisu. Nikdy tedy nic nenašetří. Jim to ale nevadí.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka mají úžaný vkus a umí nosit i pro druhé nenositelné kousky. Klidně si vezmou na nákup do supermarketu šaty od věhlasného návrháře za mnoho tisíc a vůbec si nebudou připadat trapně. Skvěle je zkombinují s obyčejným sakem z konfekce a plážovou taškou. Možná si říkáte, že to nemůže fungovat, ale opak je pravdou. Ženy ve znamení Býka tyto nesourodé kousky prostě umí nosit a vypadat při tom skvěle.

Ženy v tomto znamení nelpí na penězích, proto je jim jedno, jestli nosí žabky v kombinaci se značkovou kabelkou, jde jim především o to, aby jejich outfit vypadal skvěle a ony vypadaly skvěle v něm. Nutno podotknout, že se jim to většinou daří a i v teplákovce vypadají jak na přehlídkovém mole.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Panny milují módu, módní trendy, módní ikony a inspirují se vším, co má něco s módou a tímto světem společného. Milují Paříž, a když si alespoň jednou do měsíce neudělají radost nějakým tím novým značkovým kouskem, přepadne je deprese. Nakupovaní je pro ně vášní!

Chcete-li si nechat poradit se svým stylem, Panna je jasnou volbou. Udělá to ráda, baví ji to a ještě bude mít radost z toho, jak vám to díky ní sluší. Panny si umí navíc poradit i v situaci, kdy mají jít na snobský večírek, ale k dispozici mají jen pár nesourodých kousků. Na rozdíl od ostatních budou i tak za hvězdy večera. S módou to prostě umí a mají skvělý vkus!