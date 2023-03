Znamení s největším šarmem. Patříte k nepřehlédnutelným ženám, co září do dálky?

Šarmantní, vtipné a pohotové v každé situaci. Některé ženy mají dány tyto dary do vínku hvězdami. Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí ženy s největším šarmem?

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou neskutečně vtipní a ženy v tomto znamení každého odzbrojí svým smyslem pro humor. Umí si udělat legraci samy ze sebe a příliš se neprožívají, což bývá mužům sympatické a tato žena je zaujme na první pohled. Nemusí být ani prvoplánová krasavice, stačí, když se bude usmívat a zůstane sama sebou.

Tyto ženy po svém boku nesnesou žádné suchary, potřebují akční muže, kteří jsou rádi středem pozornosti a umí se smát. Také nesmí zkazit žádnou legraci a být pro každou rošťárnu v mezích zákona. Ženy ve znamení Blíženců jsou také dobré hostitelky a vždy se u nich doma budete cítit příjemně a vítaně.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah milují módní trendy, sledují veškeré novinky v kosmetice a v neposlední řadě jsou hvězdami sociálních sítí. Vyzařují neuvěřitelné charisma a s ostatními lidmi to umí, což se odráží na počtu sledujících, které jejich beauty rituály baví. Tyto ženy jsou velmi výřečné a přesvědčivé, daří se jim tedy i v byznyse.

Právě svou soběstačností jsou atraktivní pro muže. I když mají rády to nejdražší, umí si na to vydělat nebo si zařídit, aby to dostaly zadarmo. Málokdo jejich přesvědčovacím technikám odolá, většinou dosáhnou všeho, co si usmyslí. Ženy ve znamení Vah rozhodně nebudou žádným vaším přívěškem na klíče, ale platnými parťáky.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou velmi šarmantní ženy, které se umí chovat a jen tak někomu nenaletí. Dělají ledové královny, což muže neuvěřitelně rajcuje a ti na ně stojí fronty. Vodnářky si tedy mohou vybírat. Rozhodně však nejsou nenáročné, vyžadují muže na úrovni, se kterým si budou rozumět také po intelektuální stránce.

Ženy v tomto znamení tedy spíše ocení lístky do divadla nežli drink v baru. Když se vám však Vodnářka otevře, budete mít její nehynoucí lásku navždy. Jsou to věrné partnerky, které dokáží vytvořit kvalitní, klidné a přirozené domácí prostředí, ve kterém se každý cítí dobře.