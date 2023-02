Tato znamení zvěrokruhu zimu nesnáší a v únoru už upadají do deprese. Co vy?

Dlouhá zima, krátké a ponuré dny, kdy teploty klesají na minimum a tato znamení zvěrokruhu hned začnou pociťovat neduhy a známky smutku a deprese. Řeč je o nejzimomřivějších znameních zvěrokruhu, o těch, která prostě nesnášejí chlad, zimu a tmu. Která znamení zvěrokruhu v únoru už pociťují depresi a zoufalství?

Lev (23.7. - 22.8.)

Ti, kdo se narodili ve znamení Lva, si právem zaslouží místo v tomto žebříčku. Toto ohnivé znamení je vitální, energické, a vášnivé, jeho život pohání Slunce a v zimě upadá do deprese. Teplo je pro ně stav mysli spíše než něco fyzického.

Právě z tohoto důvodu patří v zimě k těm, které nejvíce trápí nízké teploty a plýskanice. Samozřejmě, jakkoli jsou tvrdohlaví a hrdí, nikdy by to nahlas nepřiznali. Chlad je pro ně ale limitem do té míry, že v tomto období roku odmítají jakékoli pozvání, v únoru už ani nikam nechodí a nechtějí se s nikým potkat.

Lev miluje slunce a v zimě moc nevychází z domu. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Milovníci vody a dobrého koupání, citlivky, pro které samozřejmě zima představuje skutečný problém, to jsou lidé ve znamení Ryb. V nejchladnějších měsících se sice nemohou věnovat svým vodním aktivitám, ale především trpí chladem více než kdokoli jiný a únor je pro ně už kriticky neúnosný.

Právě z tohoto důvodu je pro Ryby zima tím nejhorším obdobím. Často to řeší cestováním do exotických zemíSkoro by se dalo říci, že Ryby cestují za teplem a jsou to klimatičtí turisti. Ve skutečnosti jsou to také ve všech směrech velmi nároční lidé, kteří hledají praktičnost: nosit teplé zimní oblečení a spoustu vrstev je pro ně na obtíž více, než cokoli jiného.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dalším znamením ohně, které si získává místo na stupních vítězů těch nejzimomřovějších, je Střelec. Tito milovníci větrného, ​​ale teplého podnebí naprosto nesnesou chlad, déšť a teploty hraničící s nulou. Na jednu stranu jim totiž ztěžuje zažít tisíce dobrodružných zážitků s batohem na zádech a na druhou stranu proto, že patří mezi nejnetolerantnější lidi z celého zvěrokruhu.

Střelcům stačí náznak chladu a už se cítí v depresi a blízko podchlazení, jsou nervózní a podráždění. Už od října se teší na jaro, protože jarní a letní měsíce pro Střelce bezesporu patří k těm nejoblíbenějším, protože jsou skvělé pro cestování, dobrodružství a objevování neznámého, což Střelci milují.

Stačí trochu chladu a Střelci jsou z toho nervózní. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Na konec tohoto seznamu znamení zvěrokruhu, které nenávidí zimu a únoru už upadají do deprese, uzavíráme těmi, kteří se narodili ve znamení Štíra. Více než kvůli nízkým teplotám však tito lidé nenávidí zimní měsíce z jiného důvodu: jejich beznadějně špatný zdravotní stav a největší propad své psychiky pociťují zejména koncem zimy, kdy jsou vyčerpaní.

Štírům stačí náznak větru, o stupeň nižší teplota nebo trochu deště a hned se spustí nachlazení, chřipka a celý týden nízké produktivity. Stručně řečeno, mluvíme o lidech, kteří se cítí téměř zotročeni špatným počasím. Tráví zimu uzavřeni v domě nebo nanejvýš vyjdou na chvilku ven zahaleni v obrovské vrstvě oblečení. Z dlouhých zimních nocí Štíři upadají do deprese, úzkosti a cítí se příšerně.



