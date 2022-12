Zimní slunovrat je zlomovým dnem roku: Jaký obrat přinese právě vašemu znamení?

Přesně 21. prosince ve 22 hodin a 49 minut nastane zimní slunovrat. První zimní den je den, kdy Slunce vstoupí do znamení Kozoroha. Co přinese tento okamžik vašemu znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Novoluní aktivuje váš desátý dům kariéry, takže tento slunovrat je okamžik, ve kterém si budete chtít ujasnit své dlouhodobé profesionální cíle. Samozřejmě chcete výsledky svého snažení vidět co nejdříve, ale pokud budete trpěliví, o to sladší bude vaše odměna.

Býk (21.4. - 21.5.)

S novým měsícem ve vašem devátém domě dobrodružství budete neklidní a budete chtít vystoupit ze své komfortní zóny. Možná budete chtít ušetřit za cestu na dlouhé vzdálenosti nebo prozkoumat příležitosti, jak se ještě více vzdělávat.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

S příchodem nového měsíce ve vašem osmém domě intimity se budete chtít zamilovat do někoho výjimečného. Možná uděláte dobře, když nastavíte nové hranice, abyste přitáhli ten pravý protějšek.

Blíženci budou mít nutkání zamilovat se. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Toto novoluní, spadající do vašeho sedmého domu partnerství, zdůrazňuje vaše vztahy. Zřejmě budou důležité při začátku nového projektu či práce. Vaši partneři či přátelé vám mohou hodně pomoci.

Lev (23.7. - 22.8.)

Novoluní ve vašem šestém domě wellness je skvělou příležitostí, jak se zaměřit na péči o své tělo a duši. Tyto návyky byste si rozhodně měli osvojit, budete se cítit dobře. Právě slunovrat je tím nejlepším dnem začít.

Lvi by měli o sebe pečovat. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

S příchodem slunovratu doslova spadnete do vašeho pátého domu romantiky, potěšení, kreativity a hravosti. Sdílejte své touhy a začněte novou naplňující kapitolu.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Toto novoluní je ve vašem čtvrtém domě rodinného života, proto můžete začít s novými tradicemi s blízkými nebo možná dokonce udělat významný krok, který přetvoří váš domácí svět. Jen se ujistěte, že ctíte své potřeby stejně jako své blízké.

Štír (24.10. - 22.11.)

S novoluním ve vašem třetím domě komunikace stoupá vaše zvědavost, stejně jako vaše touha spojit se s nějakou skupinou lidí, kteří by vás měli zavést na novou intelektuálně stimulující cestu. Máte příležitost naučit se spoustu nových věcí.

Štíři by se měli spojit se zajímavou skupinou lidí. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Protože novoluní je ve vašem druhém domě příjmů, můžete být nuceni začít přehodnocovat svou finanční situaci a úsilí k dosažení vyšších příjmů. Pokud váš současný plán vydělávání peněz není zcela v souladu s vašimi hodnotami, možná je čas zvážit alternativy.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

S novoluním spadajícím do vašeho znamení budete inspirováni k vážnému kroku k dosažení vášně. Naladění na svou intuici a péče o své emocionální blaho může přinést ještě lepší výsledky.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Když spadnete do svého dvanáctého domu spirituality, toto novoluní vás vyzývá, abyste opustili racionalitu a plavali ve své představivosti. To, co si vysníte, bude základem pro váš akční plán.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Novoluní tohoto měsíce spadá do vašeho jedenáctého domu setkávání se s novými lidmi a připravuje půdu pro vaše zapojení do uspokojivého společného úsilí. Spolupráce s ostatními by ve skutečnosti mohla být klíčem ke splnění dlouhodobého přání.

Zdroje: cafeastrology.com, www.womenshealthmag.com