Nádherný zimní věnec na dveře krok za krokem: snadný a téměř zadarmo

Tomu, kdo si potrpí na přírodní dekorace, jistě udělá radost takováhle šišková krása. Šišky nalepíte na korpus z tenkých větviček a věnec vám vydrží po celou zimu.

Jednoduchý šiškový věnec splňuje nejnáročnější kritéria krásy, ale jistě můžete přidat něco ze svého osobního vkusu. Nebojte se dalších přírodnin, ale třeba i malých skleněných kouliček, jaké se dávají na miniatury vánočních stromků.

Budete potřebovat:

šišky, nejlépe borové a modřínové, ale hodí se i menší smrkové

korpus na věnec

bílou a stříbrnou barvu

tavnou pistoli

přírodní provázek

kovová očka se závitem

Zdroj: Alena Hrbková

1.Jednoduchý korpus na věnec můžete udělat ze šlahounů psího vína nebo březových větviček, které jsme použili my. Jednotlivé větvičky smotejte pevně do sebe do kruhu a zpevněte je svázáním provázkem. Průměr kruhu zvolte podle požadované velikosti věnce, ale počítejte přitom s tím, že se věnec po nalepení šišek rozšíří dovnitř i vně.

Zdroj: Alena Hrbková

2.Některé připravené suché šišky natřete bílou a stříbrnou barvou a nechte dobře zaschnout. Pak je pomocí tavné pistole nalepujte na korpus.

Zdroj: Alena Hrbková

3.Hezky vypadá, když se střídají druhy šišek, jejich velikost i barva. Zajímavým prvkem může být šiška nalepená špičkou dovnitř nebo můžete z některých odstranit horní poloviny, čímž vznikne jakási hvězdička, která taky vypadá hezky. Na několik bíle natřených šišek přišroubujte kovové očko a pomocí provázku je přivažte dolů na věnec.

Další zimní, nejen vánoční nápady najdete ve speciálu časopisu Kreativ Vánoce.

Titulka Kreativ Vánoce Zdroj: Kreativ

Zdroj: Časopis Kreativ