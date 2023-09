Zipy jsou sice úžasný vynález, ale mohou pozlobit, když nefungují, jak mají. Vzhledem k tomu, jak těsné oblečení jsme zvyklí nosit, je nefunkčnost zipu docela velké faux pas. Starejte se o oblečení, drobné problémy se zipy zvládnete vyřešit i bez švadleny.

Problémy se zipem: Jak se nasadí jezdec

Bojujete někdy se zipem? Naučte se navlékat jezdce! Není to nic složitého a uvidíte, že se vám to bude hodit. Často totiž stačí vyměnit jezdec a zip je opět bez problémů použitelný.

Jak na to? Poradí vám tento příspěvek z kanálu Látky Mráz s.r.o.

Zdroj: Youtube

Zadrhává se vám zip?

Se zipy je někdy kříž a kdo by je chtěl měnit?! Ač je to jistě možné a snad byste to také zvládli, je to práce pro trpělivé a také alespoň trochu zručné. Aby však k výměně vůbec nemuselo dojít, starejte se o zipy, a když začnou drhnout, promažte je! Rozhodně ale ne olejem. Patrně je to možné, ale mnohem účinnější jsou jiné tuhé pomůcky, kterými nic nezamastíte.

Trik s pečicím papírem

Zip, který začíná drhnout je možné „promazat“ několika pomůckami, které zajistí, že budou do sebe zoubky zipu a jezdec lépe zapadat. K tomuto účelu například také stačí kousek papíru na pečení. Vezměte kousek pečicího papíru mezi prsty a rozevřené strany zipu jím celý z obou stran přejeďte. Zdá se vám to podezřelé? Vyzkoušejte to!

Kalafuna nebo mýdlo

Mezi další možná maziva patří kalafuna, vosk svíčky nebo také mýdlo v kostce. Ty fungují rozhodně, ale dejte si pozor při jejich použití. Pokud budete příliš razantní, ulpí na zipu i větší kousky vosku nebo mýdla, což sice podpoří funkčnost, ale možná nechcete mít drobky růžového mýdla na černém zipu kabelky.

close info Profimedia zoom_in Největší problém je rozjiždějící se zip u kalhot.

Když se zip rozevírá

Dalším jednoduše řešitelným problém zipů bývá situace, kdy se po přejetí jezdcem zoubky nezaseknou a strany zipu se stále rozevírají. Pak většinou stačí jen jezdec mírně dovřít. Postačí vám k tomu malé kleštičky nebo kombinačky, kterými stačí jezdec jen mírně zmáčknout z vrchu a zespodu proti sobě. Nedělejte to příliš na sílu, jezdec by mohl prasknout.

Podobně nepříjemné je, kdy jezdec nedrží, po zipu sjíždí až na jeho konec a tím se otevírá. Pak nezbývá než provizorně navléknout do očka jezdce kancelářskou sponku nebo spínací špendlík a zaháknout je za knoflík, kroužek nebo kousek látky, aby se zip kalhot, sukně nebo batohu svévolně nerozevíral.

Zdroje: blesk.cz, rodicka.cz