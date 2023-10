Nelíbí se vám věnce z obchodů? Přinášíme vám návod na výrobu podzimního věnce, který jen tak neuschne. K výrobě jsou totiž použité živé rostliny, které zvládají i extrémní podmínky.

Věnec je oblíbenou dekorací, kterou si můžeme ozdobit stůl, terasu nebo ho namísto kupovaných věnců na Dušičky položit na hrob našich blízkých. Tento věnec je ale něčím jedinečný. Nejen že je krásný a vyrobený z přírodních materiálů, ale především neuschne a může tak být krásnou dekorací klidně několik měsíců. Na výrobu se totiž používají živé netřesky.

Zaujal vás věnec z netřesků? Podívejte se na jednoduchou výrobu zde na youtube. Ukáže ji kanál Recepty Prima nápadů:

Zdroj: Youtube

Odolné netřesky

Netřesk je sukulentní rostlina, kterou s oblibou umísťujeme na skalky. Není divu, když vytváří při zemi krásné růžice dužnatých listů, navíc je velmi nenáročný. Podobně jako ostatní sukulenty dobře snáší i nedostatečný přísun vody a celkově zvládá přežít i v extrémních podmínkách. Netřesky tak přežijí nejen letní horka, ale problém jim nečiní ani zima. Navíc na výběr máme hned z několika druhů, např. netřesk střešní, jehož dužnaté listy mají růžový nádech nebo netřesk Wulfenův, který se vyznačuje spíše zbarvením do studených barev jako je modrozelená nebo lehce fialová.

Jak tedy na to?

V prvé řadě si musíme opatřit drátěný korpus, který budou mít s velkou pravděpodobností ve větším zahradnictví nebo spíše ve specializované prodejně s floristickými potřebami. Jakmile jej budeme mít doma, můžeme se vydat do přírody pro materiál. Nasbíráme si dostatek mechu, aby vystačil na vystlání celého korpusu. Mech potom posypeme zahradní zeminou nebo substrátem.

Opatrně na kořeny

Pokud si netřesk už pěstujete na zahrádce, stačí si pár růžic opatrně vytáhnout ze záhonku, abyste nepoškodili kořeny. Ne každý však má záhonek, natož s vysazenými netřesky. Naštěstí si tyto rostlinky můžeme koupit v zahradnictví v květináči – nejlépe uděláme, když druhy a velikosti netřesku nakombinujeme. Věnec tak bude různorodější a bude více barevný díky odlišnému zabarvení jednotlivých druhů. Postup bude u koupených netřesků stejný jako při vytahování rostlin ze záhonku. Musíme být obezřetní, abychom nepoškodili kořeny. Následně z kořenů opatrně odstraníme původní substrát.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Netřesk je sukulentní rostlina, kterou s oblibou umísťujeme na skalky.

Střídejte velikosti a barvy růžic

Netřesky s očištěnými kořeny postupně vsadíme do substrátu v korpusu a střídáme vedle sebe různě velké a barevné růžice. Když máme zaplněný celý korpus, máme už vlastně hotovo. Pak už je jen třeba vybrat, kam tuto novou dekoraci umístit. Jestliže se rozhodneme věnec položit na stůl nebo jiný nábytek, měli bychom najít nějakou podložku, která nepropustí vodu v momentě, kdy věnec budeme chtít zalít.

Tak co na tento nápad na věnec říkáte? Pustíte se do výroby?

Zdroje: lauribloom.co.uk, thefloristsdaughter.co.uk, succulentartworks.com