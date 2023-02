Největší zlatokopky zvěrokruhu: Tato znamení upřednostňují penězům před láskou

Žijeme v době, kdy naše srdce dostala velkou ránu a nad skutečnou nezištnou láskou často vítězí peníze. Svazky ryze materiálního charakteru nejsou výjimkou. Některá znamení mají dokonce tendence vybírat si partnera a rozhodnout se pro manželství z majetkových důvodů. Která znamení to jsou?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blížence staví vysokou zeď, pokud jde o lásku. Zmítají jimi protichůdné pocity, jedna osobnost v nich touží po opravdové lásce a po tom se skutečně nezištně zamilovat, ta druhá je ponouká k tomu vybrat si k sobě do života člověka, který je především finančně zajistí. Volba partnera tak bývá u Blížence poznamenána těmito pocity, zřídkakdy jim jejich osobnost dovolí se opravdu zamilovat, a tak většinou dávají přednost svazkům na materiální úrovni.

U Blíženců nakonec často vyhraje spíše velikost zásnubního prstenu než srdce. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je rodinný typ a věří, že vztah dvou lidí funguje právě v manželství. Záleží jim na spokojené a fungující rodině. Raci jsou emocionální a citlivé bytosti, takže když to doma nefunguje, dostávají se do deprese. Nehoní se za velkou láskou, ale za člověkem, který je stejně založený a rodině bude věnovat veškerý čas. Rak považuje manželství za celoživotní závazek a je rád, že je jeho součástí více, než kterékoli jiné znamení.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Lidé ve znamení Kozoroha mají tradiční smysl pro myšlení. Jsou to rodinně založení lidé spjatí s kořeny. Upřednostňují tedy mít v životě člověka, který by jim rozuměl. A nejlepší způsob, jak mít takového člověka, je manželství. Jako partner je Kozoroh impulzivní, ale zároveň vášnivý a tento rys jeho osobnosti mu pomáhá rozvinout úspěšné manželství.

Partner se můžete na ženu v Kozorohu spolehnout, pokud hledá osobu, se kterou si může popovídat doslova o čemkoli. Na druhou stranu Kozoroh potřebuje absolutní finanční jistotu, stabilitu a myslí na budoucnost. Nikdy neřekne ano lidem, kteří žijí život ze dne na den, snílkům, kteří jsou bez cíle a ambicí. Ženy narozené v Kozorohu často uvidíte po boku úspěšného a dobře zajištěného lmuže, kterého nemusí sice milovat, ale je to pro něj víc než vášnivá láska, kterou často považují za výmysl.

Kozorohové se často neberou z vášnivé lásky. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé v Býku jsou velmi loajální, zábavní a věčně nadšení ze vztahu, ve kterém jsou. Zajímavé také je, že ačkoli si ostatní lidé uvědomují, že z Býka by byl skvělý partner, sám Býk o tom moc přesvědčen není. A tak je vděčný, když si ho někdo vybere. Nemusí svého partnera milovat až za hrob a trávit s ním vášnivé okamžiky, je rád, že ho má a že mu někdo poskytne oporu. Pokud je to zajištění a peníze, Býk je o to šťastnější.



