Různé šperháky, pravítka a tyče si sice poradí se starými zámky automobilů, ale co ty sofistikovanější modely bez klasických zámků a klíčů? I na ty platí neobvyklá finta, která však dovoluje krást právě tyto často významně dražší vozy.

Finta zlodějů aut

Originalita různých vychytávek nás vždy uváděla v úžas. Už od doby MacGyvera a určitě také dávno před tím nás vzrušovala představa, že někdo umí využít fyziky, chemie nebo jiných věd neotřelými způsoby. Dát si prostě dvě a dvě dohromady! Jenže na to nestačí jen selský rozum, ale je třeba mít i hlubší znalosti o tom, jak věci fungují.

Kdo by to byl řekl, že na otevření elektronicky zabezpečených aut postačí hračka podobná gameboyi? Patrně ten, kdo rozuměl tomu, jak tyto elektronické systémy fungují. V příspěvku z YouTube kanálu polsatnews.pl se můžete dokonce podívat, jak hračka otevírá auta i co všechno dalšího odhalili polští žurnalisté.

Zdroj: Youtube

Čím otvírají vozy zloději aut?

Na jednu stranu fantastické, na druhou úděsné. Ale přiznejme si, že nejde o nic než klasický vývoj čehokoli. Když petlice nestačila, přišel na za řadu zámek, pak bezpečnostní dveře, kódy a další. Zloději aut nyní často úspěšně pokoušejí vynalézavost výrobců aut vyšší střední a luxusní třídy, ve kterých jsou použité bezklíčové systémy čili odemykání pomocí specifického signálu, který vysílá klíč v podobě přívěsku po zmáčknutí tlačítka.

Dokáží to pomocí přeprogramované napodobeniny gameboye čili dnes již retro hračky, která stojí jen nižší stovky korun. Nicméně tato verze vybavená speciálním softwarem není běžně k dostání, ale pouze na černém trhu. Proto se takto upravené hračky prodávají mezi zloději za statisíce.

Kradené auto lze ale snadno najít

Kradení aut tímto způsobem rozhodně není jen specialitou Bulharska nebo polských zlodějů. O případech, ale také zadržení pachatelů, informují také britské či německé deníky.

Nejenže se automobilky snaží různě komplikovat kopírování kódu, ale zabezpečují auta i dalšími způsoby. Navíc dnes má policie možnost využívat velkého počtu kamerových záznamů i záznamů mobilních operátorů. Auta bývají vybavena i systémy, které prozrazují GPS lokaci v reálném čase, což významně usnadňuje i práci policejním složkám.

Odborníci radí nenechávat nic náhodě a mít auto proti krádeži zajištěné i nějak mechanicky či minimálně používat lokalizační pomůcky.

Zdroje: o2.pl, dailymail.co.uk