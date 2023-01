Nejhorší zlozvyky podle znamení: Děláte tyhle nechutnosti i vy?

Každý z nás má nějaký ten zlozvyk, za který se stydí a nechtěl by, aby o něm někdo věděl. Pokud chcete vědět, k jakému zlozvyku má sklony právě vaše znamení zvěrokruhu, pak si přečtěte následující horoskop.

Jaká znamení mají jaké zlozvyky? Zajímá vás, co nechutného či směšného děláte vy nebo vaše drahá polovička? Pak si přečtěte následující horoskop a vše se dozvíte.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani si velmi často a hodně okusují nehty. Jejich ruce jsou tak okousané, že se za ně stydí a raději je nikomu neukazují. Dělají to od malička a nepomohlo nic, ani posypávání pepřem či gumové rukavice.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Se Lvem nechcete sedět u jednoho stolu a jíst, neuvěřitelně totiž mlaská. Nejhorší je, že si to vůbec neuvědomuje, a když ho napomenete, za chvíli to dělá znovu. Nikdy s ním tudíž nechoďte do restaurace, pokud netoužíte po ostudě.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou klasickými prototypy rčení: Navrch huj a vespod fuj! Vypadají jako ze žurnálu, na sobě mají nejnovější značky oblečení a rádi jsou středem pozornosti. Doma mají ale nepořádek, špínu a chaos. Bývají to často takoví skrytí špindírové.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci dělají něco, za co neustále káráme malé děti. Dloubou se v nose! Naštěstí si na veřejnosti dávají celkem pozor, tak vám alespoň neudělají ostudu. I tak se ale jedná o nechutnou záležitost, se kterou by měli něco dělat.

Berani si rádi okusují nehty. Zdroj: Shutterstock

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny si dost často po jídle krknou a je jim jedno, kde se nacházejí a s kým stolují. Občas se nejedná o příjemný zážitek a nejednou už jim to zadělalo na pořádný trapas a ostudu. Jejich tělo si to prostě žádá a zdravotně jim to dělá dobře.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si umí pěkně prdnout a to klidně i mezi lidmi. Nepovažují větry za nic neobvyklého, natož nechutného. Pokud si tedy v této nechutnosti nelibujete jako oni, nikdy si je nepořizujte za partnery.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci strašně rádi křupou klouby, což je mnohdy velmi nepříjemné, a navíc si zadělávají na pořádné problémy ve stáří. Nemohou si ale pomoci a zvuk křupajících kloubů je doslova uklidňuje.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy dělají něco, co není ani slušné, ani hezké, natož hygienické. Mají totiž sklony se neustále drbat v rozkroku. Když takového člověka vidíte, jistě si s ním nechcete ani podat ruku, natož nějak společně fungovat ve společné domácnosti, ale ani ve firmě či práci.

Lvi rádi hlasitě mlaskají při jídle. V restauraci to bývá obzvlášť nepříjemné. Zdroj: Shutterstock

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

S Vodnáři nechoďte do luxusnějších podniků nebo k někomu jíst, protože se dočkáte nemilého překvapení, a to když začne Vodnář olizovat příbory včetně nože. Nejen, že se to nedělá, ale je to přímo zlozvyk, který nevypadá hezky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci nemají žádný velký viditelný zlozvyk, ale o to je ten jejich skrytý horší. Skřípou totiž v noci zuby a to tak silně, že nebudete moci spát. I když se budou sebevíc snažit s tímto zlozvykem něco dělat, většinou se jim to nepodaří.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou velmi upovídaní, proto je jejich nejhorším zlozvykem skákání do řeči ostatním lidem. Neberte je tedy s sebou do společnosti, pokud chcete nechat mluvit i ostatní. Také nepočítejte s tichým intimním večerem.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Zrozenci v Rybách mají klasický zlozvyk, který trápí velké množství populace a tím je kouření. Neustále s ním bojují. Už několikrát se pokoušely přestat, ale při první krizi se zase k cigaretě vrátí. Měli by zkusit náplasti či elektronické cigarety.