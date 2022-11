Tato znamení zvěrokruhu mají zlý humor a ubližují tím ostatním. Nejste to vy?

Některá znamení horoskopu jsou mistry ve vymýšlení urážlivých vtipů, které ostatní uvádějí do rozpaků. Jejich humor je zlý a sarkastický, který lidem hodně ubližuje. Zajímá vás, která znamení to jsou?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Některá znamení zvěrokruhu prostě nedokážou být vůbec empatická a ohleduplná. Kozoroh je jedním z nich. Pokud jste se lidem narozeným v tomto znamení někdy svěřili s trapným okamžikem nebo příběhem, který vás ukazuje ve špatném světle, můžete si být jisti, že to zmíní v nevhodných chvílích, aby se společnost dobře pobavila.

I když by mohli pochopit, že je to pro vás urážlivé, jednoduše si užívají sdílení šťavnatých lahůdek s ostatními. Toto znamení, známé svým intenzivním zaměřením na kariéru a s vysokými ambicemi, se často zajímá spíše o dosažení svých cílů, než o to, koho urazí. Kozorozi často používají sarkasmus, aby dali najevo svou otrávenost a frustraci, zejména pokud jde o pracovní morálku ostatních. Nebojí se přesně říct, co si myslí, a rychle upozorní na chyby.

Štír (24.10. - 22.11.)

Vzpomínáte si na toho otravného příbuzného, ​​který rafinovaně maskuje na vás namířené posměšky za vtipy? Zcela jistě to mohl být jedině Štír, který dokáže svým jedovatým ocáskem pěkně bolestivě bodnout. Používá humor, kterým jen tak zlehka obalí své opovržení. Bez ohledu na to, zda mu někdo ublížil nebo ne, Štír je nejšťastnější, když sráží ostatní lidi a cítí se nadřazený.

Štír se vám bude rád vysmívat. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Toto znamení zvěrokruhu nemá nejlepší smysl pro humor a Blíženci často nemají ponětí o tom, jak vhodně komunikovat se svými vrstevníky, kolegy nebo podřízenými v práci. Dělají polovičaté pokusy o humor, které jsou však politováníhodné.

Mohou to být nepohodlní kolegové, kteří se snaží vyvolat smích ostatních na váš účet, anebo možná nový šéf, který si prostě nemůže přestat tropit legraci ze zaměstnanců, kteří jsou však nuceni se usmívat. Ve skutečnosti jeho zlý humor ostatním hodně ubližuje.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Když přijde řeč na Vodnáře, je to jejich bezcitný humor, který vás neustále nutí přemýšlet, jestli si dělají legraci, nebo to myslí vážně. Svoje zlé a sarkastické vtípky dokáží dokonale načasovat, jejich formulace a tón vás bodne do srdce. Nedají se v tom porazit.

Vodnář je nejexcentričtější znamení zvěrokruhu, nebojí se vstát před davem a sdílet své nekonvenční názory nebo podivné chování. Možná se dokonce zpočátku budete smát jeho vtípkům, ale jeho žoviální škádlení se záhy může namířit proti vám, až vás zamrazí. Nebojí se častovat vás jedovatými poznámkami, aby ventilovali své podráždění.

Vodnář se vám bude pěkně jedovatě posmívat. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pro všechny Střelce je humor zcela přirozený, rádi žertují, přehání, mají nejrůznější narážky a vyžívají se v sarkasmu. Na druhou stranu jsou tito lidé známí i svým nedostatkem taktu a asertivity a stane se, že svůj sarkasmus dávkují i s kapkou hrubosti, který neobratně vydávají za humor. Nemyslí to zle, často chtějí vnést humor do náročných a obtížných situací, jen se chovají jako sloni v porcelánu a neumí si své vtípky načasovat.

