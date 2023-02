Nejzmatenější ženy horoskopu: Tohle jsou úplné mimoňky, ale úžasně roztomilé!

Někdo se těmto ženám směje, muži za nimi většinou ale blázní, protože je přitahuje jejich naivita, dětská radost, bezbřehá upřímnost a život mimo tuto realitu. Jaké ženy patří mezi ty nejroztomilejší mimoňky?

Nic neřeší, občas ani neví, o čem se mluví. Jsou roztomile naivní a v jistých ohledech nejisté. Muži se po jejich boku cítí silní a stateční. Do jakých znamení zvěrokruhu patří ty nejzmatenější ženy?

Ryby

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Ryb většinou vůbec neví, co se kolem nich děje. Žijí si ve svém světě a téměř nic nenaruší jejich pohodu a dobrou náladu. Jsou to rozené optimistky a žádný problém pro ně není nepřekonatelný. Věří ve věčné dobro a lásku. Jsou milé a velmi pohledné, muži si připadají jako jejich ochránci a učitelé. Mají na ně neuvěřitelný vliv.

Ryby ani neví, jak to dělají, že na ně muži stojí frontu. Nijak se nesnaží, jsou jen roztomile mimo a prostě jim to vychází. Jejich zmatenost občas přináší i problémy, hlavně pak v oblastech financí. Peníze pro Ryby totiž nemají smysl a neumí s nimi ani hospodařit. Pokud se tedy stanete jejím životním partnerem, držte kasu raději vždycky vy.

Vodnář

22. 12. až 20. 1.

Vodnáři kolem sebe vytvářejí neuvěřitelný chaos a zmatek. Jsou neustále úplně mimo a raději se na ně nikdy nespoléhejte. I když vám něco v dobré víře slíbí, nedotáhnou to do konce nebo na to klidně zapomenou. Za minutu neví, že mají něco přinést nebo udělat. Jejich roztržitost je pro mnohé přítěží, ale mužům připadá především roztomilá. Mají pro takovou ženu pochopení a ještě často její průšvihy žehlí.

Ženy ve znamení Vodnáře neustále něco hledají a ztrácí. Peněženky, brýle, doklady či mobil jsou na denním pořádku. Navíc si nerozumí ani s elektronikou nebo počítačovými programy. Jsou v tomto směru úplně mimo a potřebují pomoc od partnera. Pokud tedy nelpíte na věcech, je pro vás Vodnářka skvělou volbou.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců se neumí soustředit na nic jiného než na jednu věc, proto po nich nechtějte nic navíc. Byly by úplně mimo a zmatené a pokazily by i tu jednu rozdělanou věc. Tyto ženy jsou totiž dvě v jednom, které si neumí rozvrhnout čas, tudíž neustále nic nestíhají. Když si s nimi dáte sraz v šest, dorazí v osm a ještě s úsměvem na rtech. Naštěstí jsou u toho tak milé a roztomilé, že jim každý hned odpustí.

Ženy narozené v Blížencích jsou také mistryně chaosu a nepořádku. Nepočítejte doma s čistou a uklizenou domácností, kde má vše své místo. Budete žít v obalech od sušenek i špinavých ponožkách. Tyto ženy považují úklid za ztrátu času a pořádek k životu vůbec nepotřebují. Mimoňství jim naprosto vyhovuje. Když ale potkají někoho, kdo jim vše naservíruje pod nos, uklidí a bude jim v životě vytvářet řád a pořádek, nic proti tomu nemají.