Tato ženská znamení nejhůře snášejí změny po padesátce. Jste to i vy?

Pro většinu žen je padesátka zlomovým věkem v jejich životě. Přichází změny a ne každá žena se s nimi dokáže vyrovnat. Některé je snášejí lépe, některé hůře. Jaká znamení zvěrokruhu se se změnami po padesátce špatně vyrovnávají?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy narozené ve znamení Blíženců se v souvislosti se svou rozdvojenou povahou nemohou dlouho smířit s přibývajícím věkem. Nemají příliš ve zvyku respektovat pravidla a špatně snášejí i přicházející drobná fyzická omezení. Nemohou vystát pomyšlení na to, že zestárnou. Z těchto důvodů udělají cokoliv, aby zůstaly mladé - nejen fyzicky, ale i emocionálně a mentálně.

Pomyšlení na přibývající věk je pro některé ženy frustrující. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Ubíhající léta nedělají Štírům dobře. Od určitého věku se tyto ženy doslova zaseknou. Vůbec si nechtějí připouštět svůj věk. Některé dokonce přestanou slavit i své narozeniny. Zejména úderem padesátky se jejich pocity zhoršují.

Chtěly by navždy zůstat mladé a plné síly, byla by to pro ně cesta, jak uniknout životním povinnostem. Vnitřně se tím trápí, uzavírají se do sebe a nikomu se se svými trápeními nechtějí svěřit. Z těchto důvodů se jim často v tomto věku i rozpadá manželství.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ženy narozené ve znamení Vodnáře mají obrovský strach ze stárnutí, které pro ně představuje těžko řešitelný problém. Jakmile se jejich věk blíží k magické číslici padesát, neví, jak reagovat. Tyto ženy nesnesou fakt, že už nemohou dělat všechno, jako před deseti lety. Často velmi lpí na minulosti, nedokáží si užívat přítomnosti a bojí se budoucnosti. Bohužel si nedokáží najít smysl života, žijí v nostalgických vzpomínkách a trápí se. Ženy ve Vodnáři mají také tendence rezignovat na svůj vzhled, přibývají na váze a vypadají pak mnohem starší, než ve skutečnosti jsou.

Některé ženy se bojí budoucnosti. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou dobrodruzi a platí to i o ženách. Tento divoký duch milující zážitky trochu naráží na přirozený běh času. Ženy narozené v tomto znamení, které neustále hledá nové podněty, se prostě nemohou smířit s tím, že by měly své životní tempo trochu zvolnit a žít klidněji.

Bojí se zestárnout, protože by to znamenalo přestat si užívat všechna ta napínavá dobrodružství. Místo toho, aby se s tím vyrovnaly a byly šťastné, často se rozhodnou rezignovat na plynoucí čas. Bohužel to s sebou nese problémy, většinou ve vztazích s blízkými osobami.



