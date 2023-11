Samotné teploty pod nulou mohou ztížit odjezd s autem do práce a když se ještě přidá déšť, sněžení nebo jen silná jinovatka, o ranní rozcvičku máte postaráno. Co s tím? Zkuste třeba dýni!

Proč dýně patří k autu?

Chcete se zasmát? Pak to dělejte jako v Británii! Pomalu chřadnoucí dýni seberte z dekorace u dveří a nenápadně uloupněte kousek, kterým můžete potřít čelní sklo auta.

Zdá se to být bláznivé, asi to také bláznivé je, nicméně to skutečně pomáhá. Patrně díky tomu, že dýně obsahuje hodně škrobu. Ten vytvoří na čelním skle vrstvu a zároveň prý působí na rozpouštění ledu a sněhu. Měkkou částí dýně se proto doporučuje celé čelní sklo otřít večer před očekávanými mrazy. Dýním už odzvonilo, teď je tedy můžete využít do posledního kousíčku!

Námraza na čelním skle je nepříjemný problém, který můžete řešit aplikací spreje.

Domácí postřiky proti zamrzání čelního skla

Tvorbě námrazy na skle by mělo zabránit také nastříkání směsi octa s vodou. Pokud to chcete vyzkoušet, do tří odměrek octa přidejte jednu vody a aplikujte na čelní sklo v tenké vrstvě. Ideální je aplikace rozprašovačem, případně také vlhkým kouskem hadříku. Pokud námraza přechází v ledovou krustu, pomožte si i škrabkou.

Podobně funguje také alkohol ředěný vodou v poměru 2:1. Oba tyto po domácku vyrobené spreje vám pomohou jak proti zamrzání čelního skla, tak v případě, že vás přepadl mráz nepřipravené a již čelíte zámrazu. Lahvička se sprejem proti zámrazu se bude jistě hodit několik příštích měsíců. Místo nákupu speciálních přípravků si můžete jednoduše vyrobit vlastní a za pakatel.

Led potrápí škrabku i jiné pomůcky. Pamatujte, také na prevenci.

Přikryté čelní sklo nenamrzá!

V případě, že vás neláká používání spreje ani dýně na sklo vašeho auta, řešením může být i prosté zakrytí čelního skla proti všemožným nepříznivým dopadům počasí. Kryty a folie můžete pořídit nebo použít jen větší kus textilie, jako je například staré prostěradlo.

Prostěradlo by mělo být složené, aby vytvořilo vyšší vrstvu. Když pak rožky prostěradla nebo tenké úchytky krytu přivřete do dveří na straně řidiče a spolujezdce, materiál vám ani nikam neodletí. Dobře použitelné jsou prý také gumové rohože do vany nebo sprchového koutu.

