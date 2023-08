Tato znamení horoskopu by se měla vyhýbat alkoholu. Hodně jim škodí!

Patříte mezi ty, kteří si rádi dají skleničku a nevidí na tom nic špatného? Pak byste se měli raději podívat, zda nepatříte mezi následující znamení, kterým nedělá alkohol vůbec dobře a měli by ho tak ze svého života zcela vyloučit.

Rádi si dáte skleničku a alkoholu se nevyhýbáte, i když vám druhý den není vůbec dobře a je úplně jedno, jestli si dáte dvě deci vína, pivo k obědu nebo lahev vodky na večírku? Pak možná patříte mezi ta znamení, která nesnesou vůbec žádný alkohol a měla by se ho naprosto vyvarovat. Jaká to jsou?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by si měli odepřít především tvrdý alkohol, který nedělá jejich tělu dobře v jakémkoliv množství. Na rozdíl od dalších vesmírem určených znamení si mohou dopřát alespoň pivo k obědu nebo sklenku vína k večeři. Tyto dvě tekutiny jejich tělu neublíží, což se ale nedá říci právě o tvrdém alkoholu, který by s jejich zdravotním stavem neudělal vůbec nic dobrého.

Račí tělo totiž vodku, rum ani jiné destiláty neumí zpracovávat, takže jsou opilí po prvním panáku a jejich opilost vydrží několik hodin, jelikož jejich tělo neumí odbourávat alkohol. Kdyby si dal Rak více panáků najednou, mohlo by se snadno stát, že skončí v nemocnici s otravou krve a nikdo mu nebude věřit, že toho vypil tak málo.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si musí odříct veškerý alkohol, má totiž velmi špatné účinky na jejich slinivku, ledviny i játra, což pro jejich zdravotní stav není nic dobrého a postupem času by Štíři mohli skončit s velmi závažnými onemocněními. A to nemluvíme jen o žaludečních vředech, ale i o rakovině slinivky nebo jater. Až k těmto hrůzám by u nich mohlo požívání alkoholu vygradovat.

Vynechat alkohol nebude pro Štíry nic snadného, protože jsou velcí labužníci a sklenku piva nebo vína k jídlu si jen těžko budou odříkat. A i když si myslí, že jim jedno pivko nic neudělá, vždy by měli mít na paměti, že udělá! Raději ať si na myšlenku života bez alkoholu začnou zvykat co nejdříve, protože pokud chtějí být zdraví, nic jiného jim nezbyde.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou velkými milovníky prosecca a každý den si minimálně lahvinku dopřejí. Bohužel to vůbec není dobře a jejich tělu, především pak žaludku, to nedělá vůbec dobře. Možná si i Ryby uvědomují, že jim po pozření bublinek není dobře, bolí je žaludek a pálí žáha, a to je znamení toho, že by další láhev prosecca otvírat už neměly.

Pokud si však myslí, že nahradí prosecco jiným alkoholem, není to tak. Jejich tělo a především pak žaludek, neumí s alkoholem pracovat a jeho konzumace jim velmi překyseluje žaludek, což jim způsobuje problémy s trávením. Místo bublinek by tak Ryby měly sáhnout po bylinkových čajích nebo čisté pramenité vodě.