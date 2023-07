Znamení, která nemohou najít skutečnou lásku, mají smůlu na muže. Patříte k nim?

Jste neustále samy a bojíte se, že si nikdy nenajdete lásku, i když pro to děláte první poslední? Pak se podívejte do následujícího horoskopu, zda nepatříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která nemohou najít skutečnou lásku.

Nikdo nechce strávit život sám bez spřízněné duše, ale ne každému se to podaří. Existují totiž taková znamení zvěrokruhu, která mají v lásce smůlu a neudělají s tím nic, i kdyby sebevíc chtěla. Nepatříte mezi ně náhodou i vy?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva často nebývají výrazně hezké, ale bohužel ani důvtipné, proto je pro ně velký problém najít si lásku. Tyto ženy jsou velmi hodné a obětavé, ale to většinu mužů nezajímá, přeci jen se více dívají na fyzickou krásu nebo potažmo na intelekt. Tím ale Lvice sloužit nemohou, zůstávají tak většinou samy, i když svou dobrotu ukazují na každém kroku.

Není nic horšího, než když vidíte ženu ve znamení Lva nešťastnou. Má tak dobrou duši, že je vám jí nesmírně líto, ale muže jí bohužel najít nezvládnete ani vy. Můžete jí ale pomoci změnit styl oblékání a také se jí snažte naučit decentně se nalíčit a ukázat své přednosti, například pěkný úsměv. Na každé ženě je přeci něco, co dokáže muže zaujmout!

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou velmi chladné a odtažité. Zpočátku to mužům připadá sexy a snaží se tuto ženu dobývat. Bohužel je to ale přestane brzy bavit, když zjistí, že se kamenný výraz ve tváři u jejich milé nezmění, ani když jí snesou pomalu modré z nebe. Takový muž to po chvíli vzdá, chladnou Střelkyni opustí a najde si někoho, kdo jeho snahu ocení.

Tyto ženy by si tedy měly uvědomit, že je sice dobré chránit svou duši tvrdou slupkou, ale tu by neměly nosit pořád. Musí se naučit připustit si muže k tělu a věřit jim. Když k tomu navíc přidají úsměv a čas od času nějaký ten polibek a obejmutí, bude jejich partner nadšený a ony konečně nebudou samy. I Střelkyně tak mají šanci na lásku, když se nad svým chováním zamyslí a změní ho.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka nemají šanci si najít lásku, protože jsou pro většinu mužů příliš dominantní. Po pár dnech strávených po boku této ženy si každý muž připadá jako podpantoflák, což samozřejmě těžce nese. A když vidí, že jiné to nebude, vezmou nohy na ramena tak rychle, jak to jen jde. Ženy ve znamení Býka tak ostrouhají a na svou nesnesitelnou povahu zůstanou opět samy.

Tyto ženy by se nad sebou měly zamyslet, vždyť je přece jasné, že muž je pán tvorstva a má rád v určitých věcech poslední slovo. Kdyby tedy občas upustily od svého nabubřelého ega a nechaly muže dominovat, měly by doma partnera konečně na déle než na pár dní nebo týdnů. Bude je to sice stát kus sebezapření, ale za lásku jim to určitě stojí.