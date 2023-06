Znamení, která nedokáží najít skutečnou lásku a trápí se tím

Toužíte po opravdové lásce a nemůžete ji najít, i když se snažíte sebevíc? Pak možná patříte právě vy mezi ta znamení zvěrokruhu, která mají velký problém najít spřízněnou duši a neustále se kvůli tomu trápí.

Léto je tu a s ním i období lásek. Pokud byste tu pravou chtěli potkat i vy, pak se podívejte do následujícího horoskopu, zda vůbec máte šanci. Následující tři znamení zvěrokruhu mívají totiž smůlu a nejspíš nepotkají osudového partnera ani letos v létě, ani nikdy jindy. Mají totiž doživotní smůlu v lásce.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou neskutečně hodní a milující lidé, kteří by se pro spokojenost druhého člověka rozkrájeli. Milují, když jsou všichni kolem nich spokojeni, a pro svou lásku by snesli modré z nebe. Bohužel je jim to k ničemu, tu pravou lásku nemohou najít, i když pro to dělají první poslední. Vždy nakonec skončí opuštění a nešťastní.

Jejich dobrota je totiž spíše než výhodou, velkou chybou. Partneři je totiž vysloveně využívají a když z nich vysají vše, co Střelec nabídne, odkopnou ho. O lásce tak nemůže být ani řeč, spíše o vypočítavosti. Lidé v tomto znamení by si tak měli dávat velký pozor, koho si pouští k tělu a pamatovat, že ne každý je takový, jak se tváří.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si myslí, že si je skutečná láska najde sama, tak se nesnaží pro nalezení druhé polovičky nic dělat a jen sedí s rukama v klíně. To je samozřejmě špatně, protože, když nejdete lásce naproti, nic nedostanete. Býci nejsou totiž tak zajímaví, krásní ani inteligentní, aby se na ně stály fronty. Pokud tedy nebudou hledání lásky nápomocni, žádné se nedočkají.

Lidé v tomto znamení bývají líní a pohodlní. Neustále čekají, až něco dostanou zadarmo a něco se za ně udělá samo. Nebývají ani ambiciózní, tudíž se jim každá známost vyhne obloukem. Pokud je totiž při smyslech, ví, že s Býkem mu žádná pšenka nepokvete. Býci by tak měli začít se sebou něco dělat.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny touží po dokonalé lásce jako z romantického filmu a žádnou jinou neberou na milost, proto jsou neustále samy. Není totiž snadné najít prince na bílém koni nebo princeznu s dokonalým vychováním. Měly by tedy slevit ze svých nároků a zaměřit se na obyčejné lidi s chybami, nebo jim zbydou jen oči pro pláč a samota je bude pronásledovat celý život.

Panny totiž nemají šanci na žádný romantický vztah jako z filmu a to by si měly uvědomit. Není čas neustále čekat, zda si jich někdo všimne a raději by měly vykouzlit ten nejkrásnější úsměv a odhalit své nejlepší stránky, aby si jich konečně někdo všiml. Pak by se totiž i na ně mohlo usmát štěstí a mohly by i Panny najít svou životní lásku.