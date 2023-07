Znamení zvěrokruhu, která milují opravdu hluboce a upřímně. Patří k nim váš muž?

Když se řekne hluboká láska, jde o více než jen o pomíjivé pobláznění. Upřímně milovat je hluboké emocionální spojení – trvalé pouto, které překonává všechny vzestupy i pády života. Ne každý je schopen takto milovat, svou roli v tom hraje i náš horoskop. Zajímá vás, která mužská znamení dokáží milovat opravdu hluboce?

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži narození ve znamení Raka jsou pověstní svými hlubokými emocemi a schopností napojit se na blízké osoby. Mají vysokou intuici, jsou schopni zachytit emoce ostatních i když nejsou vůbec patrné, protože jsou vysoce citliví. S empatií sobě vlastní pečují o osoby, kterým dávají svá srdce. Jakmile se zamilují, jsou oddaní celým svým tělem a duší. Udělají vše, co je v jejich silách, aby jejich vztahy fungovaly, aby jejich blízcí byli v bezpečí a chráněni. Patří mezi nejromantičtější znamení zvěrokruhu.

Rak je romantik, kterému málokterá odolá. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Muže zrozené ve Štíru žene jejich vrozená vášeň. Mají téměř mystickou schopnost vytvářet hluboké vztahy. Trvá jim sice delší dobu, než někomu uvěří, ale jakmile se zamiluje, prožívá tento cit velmi hluboce na úrovni duše. Někdy je jejich vášnivá povaha zaměňována za žárlivost, ovšem ve skutečnosti je to onen hluboký cit, kterým je Štír zcela pohlcen. Jakmile vás Štír miluje, nikdy vás nepustí. Muži ve Štíru jsou rovněž oddaní, pečují o svou lásku, jsou empatičtí a dokáží vždy vycítit, když toho druhého něco trápí. Být ve spojení se Štírem je jako ponořit se do nejhlubších vod.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou považovány za jedno z nejromantičtějších znamení zvěrokruhu, a to platí i o mužích. A nenechte se mýlit. Nejsou to nějací povrchní romantičtí snílci, pokud se zamilují, milují upřímně a opravdově. Ať se děje cokoli, tito muži o vás budou pečovat s upřímnou starostlivostí. Bývají klidní a do vztahu vnášejí mír a pohodlí. Ryby milují lásku a udělají cokoliv, aby prohloubily a posílily její pouta.

Ryby milují lásku a dávají to své partnerce najevo. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži ve znamení Býka patří mezi nejloajálnější znamení, navíc jsou hodně romantičtí a díky tomu bývají skutečně oddaní svému partnerovi. Jakmile si jejich srdce vybere, zaváže se a oni udělají vše, co je v jejich silách, aby jejich vztah fungoval. Často mívají jednoho partnera celý život. Stavějí na pevných základech, které vždy obstojí ve zkoušce času. Býci bývají smyslní a lásku rádi projevují dotyky, v intimním životě projevují svou vášnivou povahu. O své partnery pečují, chtějí, aby se cítili milováni. Prostě, pokud chcete krásnou a hlubokou lásku, chtějte Býka.



Zdroje: collective.world, leadbystars.com