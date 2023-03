Tato znamení zvěrokruhu zraní vaše city a je jim to jedno. Znáte takové lidi?

Jak se ukazuje, ti, kdo dokáží bez pocitu viny zranit city druhých, mohou mít společný horoskop. Podle astrologů mají některá znamení zvěrokruhu schopnosti a tendence ranit druhé více než jiná znamení. O která znamení se jedná?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvu vládne egoistické Slunce. Proto si myslí, že jsou lepší než ostatní a často jim chybí filtr pro slova a činy, kterými ovlivňují své okolí. Znamení Lva také touží oslňovat masy svou performativní a hravou povahou, a bývají tak zahleděni do sebe, že vás často zraní. Buď si to vůbec ani neuvědomí, anebo je jim to naprosto lhojstejné.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružní světoběžníci zvěrokruhu Střelci milují zábavu a obvykle nemají problém navazovat nová přátelství. Nicméně nelze skrýt skutečnost, že Střelci jsou ovládáni elementem Ohně, což znamená, že mohou zraňovat city lidí. Přemýšlejí a jednají tak rychle, že slova, která říkají, často nemyslí vážně, v důsledku toho urážejí ostatní. Jejich neomalené chování je zřídka zlomyslné, ale jejich impulzivita je nutí říkat věci, které by si měli raději nechat pro sebe.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Známé drbny a pomlouvači, to jsou Blíženci. Není žádným překvapením, že se dostali na tento seznam. Vládne jim Merkur, planeta komunikace, jejich záměrem je setkávat se s lidmi, budovat komunitu a navazovat hlubší vztahy. Mají ale problém kousnout se do jazyka, když jde o nějaký drb. Blíženci lidem kolem sebe skutečně způsobují problémy.

Beran (21.3. - 20.4.)

Jako nejsobečtější znamení zvěrokruhu Berani chtějí, aby se všichni chovali podle nich. Jakmile to odmítnete, létají blesky, rozzlobí se a jsou neomalení. Hluboko uvnitř si ve skutečnosti konfrontaci užívají a vše vidí jako soutěž. To, že zraní vaše city, Berany vůbec nezajímá.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou inteligentní a intuitivní, ale jejich největším problémem je, že nikomu nevěří. Mají velmi tajemnou povahu a nedokážou si představit, že ostatní neskrývají svá vlastní hluboká, temná tajemství. Důvod, proč je bodnutí Štíra tak bolestivé, je ten, že obvykle mají v úmyslu zranit vaše city. Toto znamení je řízeno pomstou, občas dokážou být pěkně zlomyslní a ve skutečnosti se nestarají o bolest, kterou způsobují.



