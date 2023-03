Znamení, ve kterých se statisticky rodí lidé s nejvyšší délkou života

Chcete vědět, zda právě vaše znamení čeká na tomto světě dlouhý život? Pak si přečtěte následující horoskop, který vám prozradí, která znamení zvěrokruhu jsou předurčena k dlouhověkosti. Je mezi nimi i to vaše?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani mají tuhý kořínek, který zdědili už po svých předcích, tudíž na ně čeká dlouhý a spokojený život. Jediným jejich problémem je nadváha, pokud tedy budou žít zdravě, budou se hýbat a dopřávat svému tělu relax, tak mají vyhráno. Dožijí se spokojeného stáří a nebudou odkázáni na druhé.

Berani tíhnou k neřestem, jako je pojídání sladkostí a fast foodu. Když se nekontrolují, přejídají se a mají sklony k obezitě. Naštěstí ale mají kolem sebe spoustu přátel, kteří je nasměrují na správnou cestu a Berani se sebou začnou něco dělat. Naštěstí je zdravý styl života chytí a zůstanou u něj, což se pozitivně odrazí právě na délce jejich života.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi bývají velcí sportovci a celý svůj život často zasvětí pohybu. Jsou zdárným příkladem pořekadla: Ve zdravém těle, zdravý duch. Cigarety a alkohol jsou pro ně sprostá slova. Než aby si sedli k televizi se sáčkem brambůrků, raději si jdou zaběhat nebo zacvičit do posilovny.

Díky tomuto životnímu stylu je čeká plnohodnotný a dlouhý život, kdy jim tělo bude dobře sloužit až do vysokého věku. Lvi klidně budou v osmdesáti chodit po horách a v devadesáti jezdit na kole. Věk je pro ně jen číslo a dobře si uvědomují, že je nutné se o sebe starat, aby dlouho vydrželi fit a svěží.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci dle statistik také patří mezi znamení, která se dožívají nejvyššího věku. Je tomu tak především proto, že jsou posedlí zdravou výživou a cvičením. Jí pouze bio potraviny, každý den užívají mnoho doplňků stravy, uznávají sílu bylinek a v neposlední řadě jsou velmi psychicky vyrovnaní, tudíž je nic nerozhází.

Právě spojení fyzické a psychické stránky je pro ně tou výhodou, která jim přináší věčné zdraví a dlouhověkost. Jsou tak nastaveni od přírody, jejich zdravím posedlý život jim tak nedělá žádný problém. Většinou jsou to vegetariáni či vegani, tudíž by si stejně na guláši či vepřu knedlu zelu nepochutnali.