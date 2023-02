Nejlabilnější znamení: Tyto ženy trpí nejčastěji duševními chorobami a depresí

Vaše znamení zvěrokruhu je mocným ukazatelem mnoha aspektů vašeho života. Existují kupříkladu znamení, která trpí depresemi více než ostatní. Která ženská znamení zvěrokruhu to jsou?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh je pracovité, tvrdohlavé znamení a často se může ocitnout v depresi. Ženy tohoto znamení se neustále snaží zlepšovat a nikdy neřeší problémy jeden po druhém. Mohou být přemoženy svými ambicemi a vždy chtějí dosáhnout svých cílů. To jim také umožňuje dělat to, co by neměly, takže se cítí unavené a v depresi.

Kozorohové se mnohokrát cítí provinile, pokud nemohou dělat všechny věci, které si předsevzali, anebo z toho nevytěží maximum. Aby se ženy v Kozorohu z tohoto stavu trápení osvobodily, musí si zjednodušit život, udělat si čas pro sebe, vážit si maličkostí a alespoň trochu se odpoutat od práce.

Kozoroh by se měl odpoutat od práce. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je velmi podobný Kozorohu, pokud jde o příčiny deprese. Někdy jsou ženy v Býku doslova posedlé dosažením všech svých cílů. Jejich oddanost práci je neutuchající a často je dokáže zavést do stejné depresivní propasti jako Kozoroha.

Někdy jejich ambice ani nejsou reálné. Pokud jste Býk, musíte se doslova zastavit a dýchat, užívat si života a věnovat se svým koníčkům. Zkuste si zapamatovat, že honba za krásnými věcmi by neměla bránit vaší emocionální stabilitě.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štír je ten, kdo se dostane do deprese, když prohraje. Ženy ve Štíru například nesnesou, když vztah skončí bez vysvětlení, pokud ji opustíte a neuvedete důvod, upadne do těžké deprese.

Štír je velmi vášnivé znamení zvěrokruhu a když se některé situace začnou měnit, je to pro ně velmi stresující. Pro Štíra čas zahojí všechny rány, takže se jejich nálada zlepší, jakmile do jejich života vstoupí něco nového a zajímavého.

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy narozené ve znamení Raka jsou přirozeně depresivní. Jsou náladové, pesimistické, nejisté, emocionální a přehnaně soucitné. Cokoli negativního může Raka deprimovat, proto se tyto ženy snaží uvolnit mezi lidmi, které mají rády a zabývat se věcmi, které je rozptýlí.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy tohoto znamení zvěrokruhu jsou soucitné, laskavé, jsou nerady kritizovány a nenávidí jakoukoli krutost. Reálný svět pro ně není, rozhodí je maličkosti, nespravedlnosti okolí pro ně nejsou. Rády proto tráví čas ve svém vlastním světě, aby neupadly do hluboké deprese. Poslouchají hudbu, hodně jim pomáhá pobyt ve vodě, plavání či ozdravující koupele.

Ryby odolávají depresím třeba koupelemi a odpočinkem ve svém vlastním světě. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou velmi intenzivní, cítí všechny emoce vášnivě, a proto bývají náchylnější k depresím. Toto znamení zvěrokruhu je známé tím, že má dvě tváře, jejich osobnost je jedinečná a mají tendenci se cítit na dně, když je jejich život monotónní. Aby se tyto ženy zotavily, musí se snažit zůstat aktivní, chodit ven s přáteli nebo si naplánovat speciální večer se svým partnerem.



