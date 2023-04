Ženská znamení zvěrokruhu a bylinky: Kterým a jaké teď nejvíce pomůžou?

Každé znamení zvěrokruhu je jiné a je samozřejmé, že každému znamení pomáhají i jiné bylinky. Pro která ženská znamení jsou prospěšné heřmánek, třezalka a kopřiva?

Heřmánek

Heřmánek pomůže Rakům i Býkům. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Kdo jiný by mohl popíjet lahodný šálek heřmánkového čaje, než Rak? Tyto ženy o sebe rády pečují, rády sní a ponořují se do svých fantazií. Heřmánek má zklidňující účinky, a to právě ženy v Raku nejvíce potřebují. Šálek heřmánku před spaním je přesně to, co těmto ženám na konci dne nejvíce prospěje.

Býk (21.4. - 21.5.)

Bylinkové čaje sice nepatří mezi jejich oblíbené nápoje, ale nepohrdnou jimi. Ten nejvhodnější pro ženy zrozené v Býku musí být relaxační, schopný dodat rovnováhu a vyrovnanost. Býci si mohou vybírat z různých kombinací bylin, které mají uklidňující účinky, jako je právě heřmánek, ale také meduňka, levandule či lípa. Sběr malých bílých květů heřmánku může být dokonce jedním ze snů, který míváte od dětství.

Kopřiva

Kopřivu by měl na jaře sbírat a využívat Kozoroh. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha nebývají příliš nemocné a jsou poměrně odolné. Pozor by si však měly dát na bolesti kloubů a problémy s kostmi. Masáže čerstvými kopřivami se používaly už ve středověku na bolesti kloubů, pro Kozorohy je však vhodná i v dnešní době. Používat by měly ale jen mladé kopřivy. Kopřiva by se měla přikládat na bolestivá místa a silně vtírat. Kůže za chvíli přestane pálit a sníží se i bolest kloubů. Opakovat by se měla dvakrát až třikrát během jara.

Třezalka

Třezalka je určena zejména Lvům. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Ženy zrozené ve Lvu mívají dobré a široké srdce, proto by o něj měly obzvláště pečovat. Jejich slabé místo je kardiovaskulární systém. Užívat by měly rostliny, které upravují krevní tlak a zlepšují psychiku. Patří mezi ně samozřejmě třezalka, ale také mateřídouška nebo rozmarýn.

