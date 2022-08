Nejchudší znamení horoskopu. Patříte mezi smolaře, kteří nikdy nebudou bohatí?

I když se snažíte sebevíc, peníze se vás nedrží, pracujete od rána do večera a stejně nemůžete vzít rodinu na vysněnou dovolenou a dětem koupit nejnovější chytré telefony? Možná je to tím, že patříte mezi ta znamení, která nikdy přebytkem peněz oplývat nebudou.

Peníze nejsou všechno, ale pravdou je, že díky nim má člověk větší svobodu a také si může dopřát komfort a zážitky, které by jako chuďas těžko zažil. Někdo má však bohužel v životě smůlu, a i když se bude snažit sebevíc, peněz nazbyt mít nikdy nebude. Existují totiž určitá znamení, která nepřitahují peníze. Patří to vaše mezi ně?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy nejsou vůbec materiálně založené, tudíž je chudoba netrápí. Materiální hodnoty pro ně nejsou důležité. Zajímá je zdraví a štěstí jejich blízkých. Raději, než aby honily kariéru a povýšení, jsou rády, že jsou ve tři doma a s čistou hlavou. Mohou tak svou energii dát rodině a věnovat se dětem.

Váhy by mohly být úspěšné v činnostech, které nejsou ohodnoceny penězi, například v kreativní tvorbě. Víc než výplata je pro ně smích, potlesk nebo obdivné zamručení. To jsou hodnoty, na kterých Vahám záleží na rozdíl od peněz. Partner a děti Váhu milují a ví, že je to ta nejobětavější osoba na světě. Také to umí ocenit a Váhu pochválit.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři občas mívají problém s hazardními hrami. Tudíž všechny peníze, které vydělají, utratí na automatech, v casinu nebo při pokeru. S takovými není snadný život. Neustále slibují, že už se to nebude opakovat, ale nakonec po několika týdnech opět jdou a všechny našetřené peníze utratí. Odbornou pomoc vyhledat odmítají.

Měli by se nad sebou zamyslet, jsou to totiž jinak velmi inteligentní lidé, kteří by se mohli mít velmi dobře. Takhle zůstanou sami, protože s nimi žádný partner nevydrží. Navíc je na čase začít přemýšlet o rodině. Dítě je jednou z možností, která by je ze závislosti na hazardních hrách mohla dostat. Pokud toto období s Vodnářem vydržíte a vyléčí se, čeká vás s ním život jako v ráji.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci se snaží, jak jen to jde, pracují od ráno do noci v několika zaměstnáních, berou přesčasy a bývají často považováni za největší pracanty. Bohužel je však nikdo jinak než slovní pochvalou neocení a Raci si o peníze neumí říct. To je ten hlavní problém, proč mají neustále obě kapsy prázdné. Navíc jsou z práce často unavení a nemají čas na sebe, volnočasové aktivity ani přátele.

Raci by se měli vzchopit a říci si o zvýšení platu, které jim dozajista náleží. Jsou totiž pracovití, čestní, šikovní a nápomocní, prostě takové zaměstnance by chtěl každý. Musí se jen umět se více prodat. A pokud by jim náhodou šéf nevyšel se zvýšením vstříc, ať zapomene na pomoc ostatním a přesčasy. Možná by se měli poohlédnout po jiné práci. Tahle si je nezaslouží!

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou tak hodní, naivní, důvěřiví a ochotní, že by své peníze klidně dali všem, o kom si budou myslet, že je potřebuje více než oni. Této dobroty však spousta lidí zneužívá a Štíři pak zůstávají často sami a s prázdnou peněženkou. Jim to však nevadí, peníze pro ně nejsou důležité. Mrzí je spíše to, že je zase zklamala potenciální láska, v kterou věřili.

Štíři se nebojí zamilovávat znovu a znovu a dávat lásce šanci. Je to dobře, ale měli by se naučit také říkat ne. Jde o to, že jim někdo jednou zlomí srdce tak, že to nepřebolí. Peníze nejsou v lásce důležité a Štíři by se tím měli řídit. Měli by předstírat, že žádné nemají, a tím zjistí, kdo má zájem jen o ně samotné.