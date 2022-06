Ženská znamení, která mají největší předpoklad stát se slavnými. Patříte k nim?

Některé ženy od malička touží po tom být slavné, prosadit se v showbyznysu a být vidět. Jiné zase chtějí něco vynalézt či dokázat. No a zbytku vyhovuje splývat s davem a nebýt vidět vůbec. Jaká znamení mají největší předpoklady stát se slavnými?

Chcete být úspěšná herečka, zpěvačka nebo modelka? Toužíte se vzdělávat a přinést lidstvu něco, co vás navždy proslaví? Není to jen tak. Některá znamení, i kdyby se snažila sebevíc, nemají šanci. Bylo jim vesmírem předurčeno, že se budou vždy držet v pozadí. My jsme ale vybrali čtyři ženská znamení, která mají největší šanci se proslavit.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana mají velmi bohatou slovní zásobu, příjemný hlas, dobrou paměť a umí rychle reagovat v každé situaci. Nejsou také vůbec hloupé a mají všeobecný přehled. Jejich vizáž i přednes jsou oku a uchu lahodící, mají tudíž ty nejlepší předpoklady stát se dobrými moderátorkami. Nedělá jim problém mluvit o smutných tématech bez emocí a vzhledem k tomu, že pečlivě artikulují, není problém jim rozumět. Mají prostě všechny předpoklady, které by měla moderátorka mít.

Jediná věc, na čem by měly zapracovat, je styl oblékání. Není nutné, aby neustále nosily sexy oblečky. Moderátorka by měla působit spíše seriózně a neutrálně, což se jim úplně nedaří. Když však změní svůj šatník, mají šanci prorazit a dostat se na vrchol. Jednou bychom je mohli vidět jako moderátorky hlavních večerních televizních novin.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou neuvěřitelně chytré a mají „tah na branku". Nikdy se nevzdávají a jsou schopny pro svůj úspěch udělat cokoliv. Půjdou klidně až na nejvyšší místa, když budou vědět, že jsou v právu. Jejich mozek pobírá neuvěřitelné množství informací a umí si spojovat takové souvislosti, že občas vůbec nechápete, o čem žena ve znamení Býka mluví.

Tyto ženy působí většinou v mezinárodně úspěšných firmách a jsou slavné po celém světě. Mají svůj svět, spoustu peněz, katalogovou rodinu, ale také hodně práce. Jejich práce ovlivňuje masy lidí a musí ji tedy dělat pečlivě. A vzhledem k tomu že Býci nesnáší prohry nebo špatně odvedenou práci, mají velmi málo času na koníčky a jiné aktivity.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy narozené v Blížencích mají neuvěřitelně čilý mozek, který pobere obrovské množství textu. Stačí, aby si něco přečetly a okamžitě to umí a pamatují si. Kromě toho jsou i komediálně nadané a mají smysl pro humor. Jsou to tedy skvělé herečky. Navíc bývají velmi krásné, pohybově nadané a mají charisma. I když mají především komediální nadání, není pro ně problém zahrát ani něco dramatického či akčního.

Mají šanci podmanit si davy a mít spoustu fanoušků. Jsou velmi talentované, ale je nutné je do všeho tlačit. Nevěří si a je to škoda, jinak by si mohly stanovit ještě vyšší cíle. Některé z nich by měly nejen na Českého lva, ale i na kariéru v zahraničí. Nastavte si tedy myšlení tak, že jste nejlepší a jděte do toho!

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře nejsou příliš chytré, ale jsou vypočítavé a krásné. Muži jim leží u nohou a ony toho umí využít. Mají rády peníze a jsou známé tím, že se na krk pověsí nějakému fotbalistovi či hokejistovi a pořádně mu vyždímají peněženku. Většinou se hrnou do modelingu, protože k němu nemusí mít příliš věcí v hlavě a dobře vypadat je pro ně každodenní chleba, tak proč za to nedostat ještě zaplaceno.

Vodnářky jsou velmi houževnaté a jdou si za svým, nemusí mít argumenty, mají jiné zbraně, které při jednání s muži umí využít a hojně to dělají. Rády chodí na večírky, kde se to celebritami jen hemží a pečlivě vybírají. Vždy toužily být slavné a bohaté, což se jim po boku toho správného muže podaří. Když ale svého vyvoleného vyždímou, odkopnou ho a jdou zase lovit jinam.