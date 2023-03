Znamení s čarodějnickými schopnostmi: Tyto ženy vycítí nebezpečí. Patříte k nim?

Hvězdy nám daly v okamžiku našeho narození do vínku i míru intuice. Zatímco některá znamení zvěrokruhu ji vůbec nemají, jiná jí mají zase nadmíru. Dokáží vycítit, co se stane, mají šestý smysl a někdo i věštecké schopnosti. Tady je žebříček nejintuitivnějších ženských znamení zvěrokruhu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Citlivé a nápadité Ryby jsou nejintuitivnějším znamením zvěrokruhu. Mají bystré porozumění emocím a jsou vysoce naladěni na své nejniternější pocity. Často tuto intuici využívají k tomu, aby pomáhali druhým a při rozhodování v životě spoléhají na svůj vnitřní pocit více než na fakta nebo logiku.

Ryby spoléhají na své vnitřní pocity. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Jejich přirozená empatie a citlivost činí tyto ženy vysoce naladěné na jemné změny emocí a pocitů. Jsou také skvělé ve čtení mezi řádky, zachycují to, co není výslovně řečeno, ale je to vyjádřeno slovy nebo řečí těla. Díky tomu je Rak skvělým přítelem, ale také může být náchylný k manipulaci, takže je na co si dát pozor.

Štír (24.10. - 22.11.)

Vášnivý Štír je třetím nejintuitivnějším znamením zvěrokruhu. Díky jeho intenzivním emocím a silné vůli je neuvěřitelně vnímavý, pokud jde o pochopení prostředí a lidí kolem něj. Štíři mohou zachytit jemné posuny v energii a nevyslovené pocity nebo záměry. Díky tomu jsou skvělí ve čtení lidí a tuto dovednost využívají ve svůj prospěch v osobních i pracovních vztazích.

Štír je vodní znamení, takže je hluboce spojen s duchovní sférou. Využívá toho při rozhodování a Štíři obecně využívají při svém rozhodování kombinaci intuice a logiky. Jejich intuice je často na místě, protože dokážou vidět každou situaci a zjistit, co se skutečně děje a bude dít.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je na čtvrtém místě tohoto žebříčku. Jejich inovativnost a inteligence z nich činí neuvěřitelně bystré lidi, pokud jde o porozumění okolí. Vodnáři jsou často napřed, protože dokážou vidět do budoucnosti a předvídat, jak se věci vyvinou. Používají tento intuitivní vhled k tomu, aby řídili svá rozhodnutí a činy v životě, přičemž se spoléhají na instinkt spolu s fakty a logikou.

Vodnáři jsou vzdušné znamení, a tak často zachytí neviditelná spojení mezi lidmi a událostmi, kterých si ostatní nemusejí všimnout. Tyto ženy jsou skvělé v tom, že vidí celkový obraz, dívají se na situaci z mnoha úhlů pohledu, aby hlouběji porozuměly tomu, co se děje.

Tyto ženy často vykládají karty. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lev je pátým nejintuitivnějším znamením zvěrokruhu. Lvi jsou přirozenými vůdci a svou intuici využívají k rozhodování, která prospívají nejen jim samotným, ale i jejich okolí. Když dojde na rozhodování, důvěřují svému nitru a chápou, jak je důležité jít v určitých situacích v souladu se svým srdcem. Lvi mají také vrozené porozumění lidem a využívají tyto znalosti k budování vztahů a spojení s ostatními. Mají zvýšené emocionální uvědomění a upřednostňují harmonické vztahy. Ženy ve Lvu se nebojí riskovat, protože vědí, že jejich instinkt je povede správným směrem a ochrání je před nebezpečním.

Zdroje: www.sosyncd.com, www.purewow.com