Těchto 5 párů znamení k sobě patří na celý život. Jste to vy a váš partner?

Také si často lámete hlavu nad tím, zda se k sobě s partnerem hodíte? Možná byste se měli zeptat astrologie, která vám prozradí, jaká znamení zvěrokruhu k sobě patří. Třeba zjistíte, že jste to právě vy dva!

Vodnář a Váhy

Astrologové se shodují na tom, že znamení Vodnář a Váhy mají vysokou pravděpodobnost, že spolu zůstanou po zbytek života. Spojuje je pocit svobody a velké odhodlání. Společně by pak mohli hodně dokázat, protože oba rádi překračují stanovené limity.

Nezabrání jim v tom ani životní strasti a potíže, který potká každý pár. Díky Vodnářově inteligenci a vynalézavosti Vah, půjdou společným životem neohroženě a bude se jim dařit.

Vodnáři a Vahám se bude společně dařit. Zdroj: Profimedia

Panna a Kozoroh

Jak si mohou rozumět lidé narození ve znamení Panny a Kozoroha? Perfektně. Možná vás to překvapí nebo si budete myslet, že spojení těchto dvou osobností zavání nudou, ale opak je pravdou. I když je Panna perfekcionista a Kozoroh neúnavný workoholik, společně mnohé dokáží, právě díky těmto vlastnostem.

Kozoroh potřebuje organizovanost a bezchybnost Panny, aby mohl klopýtat vzhůru za společnými sny. A vězte, že ho bude Panna podpírat a povzbuzovat, co to půjde. Společně čelí těžkým životním událostem, které je ještě více spojí a posílí jejich vztah. Dokáží dosáhnout pevné harmonie.

Lev a Střelec

Dokážete si představit, jak vypadá spojení Lva a Střelce? Výbušně. Mezi nimi to bude vždycky jiskřit, ale v dobrém slova smyslu. Díky své vášnivosti se ve vztahu nebudou nikdy nudit, bude to mezi nimi pěkně hořet. Někdy bude plamen velký a žhavý, někdy o něco menší, ale můžete se vsadit, že nikdy nezhasne.

Tito dva dobrodruzi ho budou stále udržovat a živit. Milují život, hledají nové zážitky a spojuje je stejně zvídavý přístup k životu. Pomáhá jim také to, že nemají tendenci brát věci příliš vážně, nesnášejí povrchnost, a to vnáší do jejich vztahu velkou důvěru. Společně mají obrovský potenciál být šťastní po celý život.

Ryby a Štír

Lidé narození ve znamení Ryb a Štíra spojuje především jejich zvláštní citlivost, která je odlišuje od ostatních. Podle astrologů je Štír tajnůstkář, zahalen do tajemného hávu, kterého Ryby velmi rády dobývají.

Zrozenci v Rybách jsou totiž velmi romantičtí, a právě Štír je neskutečně přitahuje. Díky této kompatibilitě mají vysokou šanci vytvořit silné a také vášnivé pouto, které jim na společné cestě životem pomůže čelit překážkám a zdolat všechny bouře, které je potkají.

Ryby a Štír zdolají všechny překážky. Zdroj: Profimedia

Rak a Býk

Možná byste to neřekli, ale spojení Raka a Býka může fungovat. A to dokonce skvěle! Spojuje je pokora a náklonnost, kterou projevují jeden druhému. Jsou v mnoha věcech odlišní, ale to je právě spojuje, protože se vzájemně skvěle doplňují.

Jejich rozdílnost jednoho ani druhého neirituje, právě naopak. Raci občas trpí svou nerozhodností, proto potřebují silné a nebojácné Býky, kteří je na společné cestě životem podrží a dodají jim odvahu. Býk bude také Raka bránit do roztrhání těla. A také u něj najde pochopení, klid a útěchu.



Zdroje: www.donnamoderna.com, www.zodiacsign.com/