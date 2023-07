5 znamení zvěrokruhu, která mají nervy na pochodu a vybuchnou, ani neví proč

Někteří lidé nejsou schopni ubránit se vnitřní nervozitě a rozčilují se kvůli jakékoli maličkosti. Hádky s nimi jsou na denním pořádku. Může za to z velké míry i astrologie a jejich horoskop. Která znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou plní nervózní energie a většinu času se zabývají něčím, co se s největší pravděpodobností možná nikdy nestane. Než udělají rozhodnutí, hluboce přemýšlí a trvá jim to hodně dlouho. Mají sklon všechno zpochybňovat. Toto jejich chování často přivádí ostatní k šílenství. Blíženci jsou nervózní, snadno se rozčílí, když je nenecháte na pokoji.

Blíženci se snadno rozčílí. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Znamení Raka celý život trpí změnami nálad. Tím jsou jeho vztahy silně poznamenané, nikdy nevíte, co od něho máte čekat. Tito lidé jsou chvíli klidní, pak najednou vybuchnou a nikdo neví kvůli čemu. Jindy jsou podráždění, nervózní a rozčílí je každá maličkost, za okamžik se dostanou do dobré nálady. Často přivádějí svým chováním do problémů i ostatní a boj s nimi není nic snadného.

Panna (23.8. - 22.9.)

Ach ty puntičkářské Panny! Tito lidé jsou ti největší kritici na světě. Pesimisté, které znervózňuje každá nedokonalost. Neustále se snaží zlepšit všechno kolem sebe a jakmile se to nedaří, propadnou nervozitě a hysterii. Kdo někdy zažil rozčílenou Pannu, ví o čem je řeč. Většinou jsou to výbuchy vzteku kvůli úplným maličkostem, které by ostatní přešli bez povšimnutí. Lidé zrození v Panně dokáží vytvořit skutečné drama.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve Vahách mají vážné potíže s rozhodováním a nesnáší, když je někdo tlačí k tomu, aby to udělali rychle. Jejich hladina stresu se zvýší natolik, že nastane peklo. Pokud nenecháte Váhy na pokoji, nedáte jim dostatek času, připravte se na hádky. Často se stává i to, že raději utečou, protože by museli čelit složitým problémům a rychlému rozhodování.

Jakmile se Váhy mají rychle rozhodnout, vypukne peklo. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb se neustále pohybují mezi dvěma světy - reálným a vysněným. To by nebylo zase tak hrozné, kdyby Ryby přestaly mezi těmito světy rozlišovat. Svým snům a přemýšlení se oddávají tak intenzivně, že jsou neskutečně nervózní, když je někdo vyruší a propadají výbuchům vzteku, když zjistí, že to, co si vysnili, se nikdy nestane. Bývají často nervózní, reagují přehnaně a trpí úzkostmi.

Zdroje: virali.video, www.donnamoderna.com