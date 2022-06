Znamení zvěrokruhu, která jsou největšími milovníky zvířat a přírody

Chtěli jste mít od malička doma všechny psy a kočky z okolí? Objímáte stromy a nejlépe se cítíte v přírodě? Pak právě vy patříte mezi ta znamení, která milují přírodu, ekologii a harmonii nade vše. Podívejte se do našeho horoskopu, jakými živými tvory či rostlinami byste se měli obklopovat.

Dbáte na ekologii, třídíte odpad a ruch velkoměsta vás unavuje? Milujete zvířata a nejraději byste měli doma celou zoologickou? A co takhle zahrádkaření? Je pro vás hrabání se v hlíně ten největší relax? Pak patříte mezi ta znamení, kterým byla láska k přírodě předurčena.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři milují lesy, jejich šum i vůni. Pravidelně se tedy vydávají na procházky do přírody, kde objímají kmeny a nasávají z nich energii. Jsou to vášniví zoologové, znají všechna lesní zvířata a umí poznat zpěv ptáků na hony daleko. Nevadí jim spát „pod širákem" a nějaké to kousnutí od mravence jim vůbec nepřekáží. Jsou v přírodě raději než doma a výdobytky moderního světa je děsí. Nepoužívají sociální sítě a nedívají se na televizi. Nechtějí si kazit čistou auru, která je obklopuje.

Ideálním životem pro Vodnáře by byla chatka hluboko v lesích bez elektřiny, kde by Vodnář žil v sepětí s přírodou, jako tomu bylo před stovkami let. Nejraději by se vrátil v čase, lovil zvěř, trhal lesní plodiny a chodil na houby. Práce v kanceláři jsou to největší zlo, které mu život přinesl. Vodnář vystačí s minimem, proto pracuje pouze do té míry, aby přežil.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci by mohli chodit do ZOO každý den. Milují zvířata a ví o nich vše. Pokud chcete vědět, proč se které zvíře jak chová, co jí a jestli je nebezpečné, zeptejte se Raka. Dostanete zaručeně správnou odpověď, která vás obohatí. Raci mají o živočišných druzích načtené všemožné publikace, tudíž nikdy „nevaří z vody". Také si v ZOO adoptovali už několik zvířat a chodí je pravidelně navštěvovat a kontrolovat, jak se jim daří.

Doma mají nejrůznější divné živočichy, jako jsou žáby, hadi, chameleoni nebo třeba pavouci. Jejich záliba v chování těchto zvířat se většinou neslučuje s pochopením okolí a nikdo tak k nim nechce chodit na návštěvu. Zvířata jsou pro Raky prostě víc než lidi a podřizují jim svůj život. Nečekejte u nich tedy luxusní obydlí, ale spíše velké terárium plné nejrůznějších živočichů.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři mají velmi dobré srdce, které miluje všechny pejsky na světě. Štíři jsou pravidelnými návštěvníky útulků, kam nejen posílají peníze, kupují granule a nejrůznější pamlsky, ale hlavně si chodí s pejsky hrát a brát je na dlouhé procházky. Bohužel je jim pak velmi smutno při odchodu, který většinou propláčou a nejraději by si všechny chlupáčky vzali domů do postele. To ale nejde, protože doma už několik pejsků mají a jsou rádi, že se k nim vejdou vůbec oni.

U Štírů platí rčení, že pán bydlí u svého psa. Pejskové mají totiž u Štírů ten největší komfort a tu nejlepší péči. Prémiové granule, dostatek pohybu i veškeré pohodlí. Dostávají koupele, masáže a jsou pravidelně vyčesávaní. Vypadají vždy jako ze žurnálu a mají dokonalé návyky. Štíři si totiž na jejich výchově dávají velmi záležet.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou milovníci květin, jak vidí někde rozkvetlou louku, musí se v ní proběhnout a očichat tolik květin, kolik jen zvládnou. Je to pro ně jako droga. Pohled na tu pestrou škálu barev je uklidňuje a dopřává jim pocit pohody. Nejraději mají vlčí máky, které si často trhají do vázy a těší se pohledem na ně. Další jejich oblíbenou květinkou je levandule. Ta je cítit celým jejich příbytkem. Dodává jim energii a touhu žít v souladu s přírodou.

Ryby jsou talentovaní zahradní architekti. Umí z balkónu, terasy či předzahrádky udělat oázu klidu, kterou by jim každý mohl závidět. Jsou to estéti a je to znát. Vše je sladěné, vyrovnané a promyšlené. Nikdy nedělají nic zbytečně. Příroda je pro ně dar, který bychom měli chránit, a tím se Ryby řídí na sto procent.