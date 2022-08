Znamení horoskopu, která by se měla vyvarovat pití alkoholu. Škodí jim

Alkohol je metla lidstva, říká se, ale ruku na srdce, kdo z nás si čas od času nedá skleničku? Některá znamení však mají větší sklony konzumovat alkohol než jiná. Bohužel jim nedělá dobře, a navíc by jim mohl způsobit nejrůznější problémy. Patříte právě vy mezi ta znamení, která by se měla vyhýbat alkoholu obloukem?

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci milují dobré a kvalitní věci, proto je sice nepotkáte s panákem nejlevnějšího rumu či vodky, ale spíše se šampaňským. To ale neznamená, že nepopíjejí moc. Jen si rádi připlatí za kvalitní alkohol. Mnoho z nich si totiž myslí, že když bude pít kubánský rum namísto tuzemského, bude to pro jejich tělo zdravější. Bohužel to ale tak není, každý alkohol v nadměrném množství je škodlivý.

Když Býci popíjejí příliš, je jejich chování občas nepředvídatelné. Zpočátku jsou vtipní a milí společníci, ale s narůstající hladinou alkoholu v krvi se stávají arogantnější a agresivnější. Občas je Býk tak nepříjemný, že umí zkazit večer i ostatním. V takovém případě je lepší se Býkovi vyhýbat a nepřít se s ním.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny se rády baví a jak jinak než se skleničkou v ruce. Léto je pro ně obdobím večírků, grilovaček a mejdanů, kde neustále popíjejí alkohol, proto jsou s příchodem podzimu doslova vyždímané. Bohužel se odráží na jejich zdravotním stavu. Jejich imunita je oslabena, tudíž se nakazí každou virózou, která kolem nich proletí.

Toto znamení by se mělo přes léto mírnit a dávat si ve svém alkoholovém opojení pauzy. Zajít si zacvičit, udělat si výlet do přírody nebo se třeba jít jen projít na zmrzlinu. Uvidíte, že život je super i za střízliva. Když začnete nějakou sportovní aktivitu dělat pravidelně, je velká pravděpodobnost, že si ji zamilujete a zůstanete u ní po dlouhou dobu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi pijí pivo, milují ho. Na tvrdý alkohol ani nepomyslí, ten jim nesvědčí a nemají ho rádi. Piva ale vypijí neuvěřitelné množství. Klidně i deset kousků za den. Nejhorší na tom je, že by to na nich nikdo nepoznal, mají tedy pocit, že se nic neděje a pijí takto každý den. Samozřejmě je fajn, že se neopijí a nejsou agresivní, ale jejich tělo dostává neuvěřitelnou zátěž. O pivním pupku, který se jim často viditelně rýsuje, nemluvě.

Kozorozi by klidně mohli nahradit klasické pivo pivem nealkoholickým. Nejenže dnes už chutná stejně, ale navíc ho mohou pít klidně celý den. Samozřejmě jim nikdo nezakazuje si dát o víkendu na grilovačce dva tři kousky nebo spláchnout večer vychlazeným pivem špatný den v práci, rozhodně by to nemělo být ale denně.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blížencům sice alkohol nechutná, jsou ale plašší a díky alkoholu odhazují zábrany. Když tedy mají období, že jsou single a snaží se seznámit, pijí často a rádi. Bohužel pak dělají věci, které si druhý den vyčítají, stydí se a na předchozí noc by nejraději zapomněli. Tak jdou, dají si další skleničku a celá historie se opět opakuje.

Jedinou záchranou je pro Blížence vztah. Když jsou zamilovaní, nemusí lovit, tudíž nemají potřebu tolik pít. Bohužel však ne každý ví, že v té párty osobě, kterou poznal, se skrývá milující a pečující protějšek, který je jen ztracený a potřebuje lásku.