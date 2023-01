Znamení s nejlepší pamětí: Patříte i vy mezi ty vyvolené?

Perfektní paměť může být výhodou, ale také prokletím. Hvězdy v době našeho narození nás předurčily k tomu, jak dobrou paměť máme. Která znamení zvěrokruhu mají tu nejlepší?

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk má selektivní přístup k tomu, co by se měl pamatovat nebo zapomenout. I když se nijak zvlášť nestarají o všechno, co se kolem nich děje, vždy se snaží pamatovat si, co se pro ně dělá. Zároveň, pokud se jim stane křivda, nezapomenou na to a čekají na okamžik, kdy se jim vzpomínka na to, co se stalo, bude opět hodit. Přestože jsou vždy klidní a laskaví, ve skutečnosti jsou to lidé schopní cítit odpor. A když se to stane, mohou se stát neovladatelnými. Zároveň vždy umí vyjádřit vděčnost těm, kteří se o ně nějakým způsobem postarali. Zkrátka jsou docela dobří v tom, že nikdy nevynechají důležité věci.

Býci nikdy nezapomenou na křivdy. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení zvěrokruhu Panny mají analytickou mysl, která je spojena s železnou pamětí. Ať už jde o dobré nebo špatné skutky, Panny si vždy vše pamatují a udržují to v čerstvé paměti. Pokud jde o nepříjemné věci, tito lidé jsou schopni chovat zášť i po letech.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Lidé narození ve znamení Vah mají dobrou paměť. Z tohoto důvodu jsou schopni si pamatovat události, lidi a fakta, na které všichni ostatní nakonec zapomenou. Je zřejmé, že tato jejich schopnost se vztahuje také na gesta a činy, jichž byli příjemci. I když je tedy jejich vyvážený způsob myšlení téměř vždy vede k tomu, že nechají plynout a opustí emoce spojené s minulými událostmi, paměť nabírá různé obrátky. I po letech se přistihují, že si pamatují celé rozhovory a samozřejmě vše dobré i špatné, co pro ně bylo řečeno a uděláno.

Štír (24.10. - 22.11.)

Dá se říci, že Štíři jsou ti, kteří ze všeho nejvíc nezapomínají. Jsou extrémně svázáni s emocemi, které cítí, a ve skutečnosti si pamatují každé jednotlivé slovo. Nezapomínají přitom ani na jednání vůči nim. To se děje pozitivně i negativně. Štíři pociťují náklonnost a vděčnost k těm, kteří k nim byli laskaví i několik let. Zároveň nezapomínají, kdo jim způsobil to, že se cítili špatně. A tato vzpomínka je pro ně velmi užitečná, protože jsou extrémně pomstychtiví.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi se vždy snaží mít s lidmi kolem sebe klidné a uvolněné vztahy. Z tohoto důvodu se vždy snaží zamlčet to, co je trápí. Přesto však nikdy nezapomínají, a to i když jsou často ochotni přísahat opak. Je však třeba říci, že se jim daří pamatovat na to dobré, co dostali, a to jim pomáhá rozhodovat se uvážlivě a v souladu s jejich potřebami. Z nějakého zvláštního důvodu se negativa ve skutečnosti vždy snaží skrýt i před sebou samými a vyjeví je jen když jsou skutečně zahnáni do kouta.



Zdroje: www.chedonna.it, www.yourtango.com